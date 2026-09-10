Cizinci na tyto české lázně nedají dopustit. Češi je přitom míjejí, protože nevypadají dost luxusně

Velká lázeňská města mají své kolonády, honosné hotely a davy návštěvníků. V Jeseníkách ale existuje místo, které stojí spíše na klidu, horském prostředí a dlouhé léčebné tradici. Schrothovy léčebné lázně v Lipové-lázních se zaměřují mimo jiné na kožní onemocnění, poruchy látkové výměny nebo potíže s dýchacím ústrojím.
Svět objevuje nenápadné české lázně za příjemné ceny. Češi je přehlížejí kvůli jedné věci.
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