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Cizinci na tyto české lázně nedají dopustit. Češi je přitom míjejí, protože nevypadají dost luxusně

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Velká lázeňská města mají své kolonády, honosné hotely a davy návštěvníků. V Jeseníkách ale existuje místo, které stojí spíše na klidu, horském prostředí a dlouhé léčebné tradici. Schrothovy léčebné lázně v Lipové-lázních se zaměřují mimo jiné na kožní onemocnění, poruchy látkové výměny nebo potíže s dýchacím ústrojím.
Svět objevuje nenápadné české lázně za příjemné ceny. Češi je přehlížejí kvůli jedné věci.

Svět objevuje nenápadné české lázně za příjemné ceny. Češi je přehlížejí kvůli jedné věci.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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