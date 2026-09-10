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Dexter míří do New Yorku zachránit syna. Ve druhé řadě začne Harrison trestat lidi stejně jako jeho otec

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Herec Michael C. Hall oživuje svou nejslavnější postavu a vrací se jako Dexter. Přesun do New Yorku přinese odhalení elitního klubu a pátrání po synovi.
Dexter: Vzkříšení

Dexter: Vzkříšení

Zdroj: FOTO:distr. SkyShowtime
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