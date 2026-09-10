Dexter míří do New Yorku zachránit syna. Ve druhé řadě začne Harrison trestat lidi stejně jako jeho otec

Dexter: Vzkříšení, FOTO: distr. SkyShowtime Dexter: Vzkříšení, FOTO: distr. SkyShowtime Dexter: Vzkříšení, FOTO: distr. SkyShowtime Dexter: Vzkříšení, FOTO: distr. SkyShowtime Dexter: Vzkříšení, FOTO: distr. SkyShowtime
Herec Michael C. Hall se na konci října vrátí na televizní obrazovky ve své životní roli. Populární zabiják Dexter Morgan rozehraje ve druhé řadě seriálu s podtitulem Vzkříšení napínavou podívanou plnou zvratů přímo v rušných ulicích New Yorku. Bývalý policejní analytik se tentokrát vydává zachránit svého syna Harrisona před nástrahami velkoměsta. Pátrání v ulicích metropole
Po probuzení z desetitýdenního kómatu zjišťuje hlavní hrdina znepokojivou zprávu. Jeho syn Harrison uprchl do New Yorku a našel si nenápadnou práci v luxusním hotelu, brzy však vezme spravedlnost do vlastních rukou. Stejným rituálním postupem jako jeho otec potrestá muže obviněného ze se*uálního napadení nevinné ženy.
Dexter proto s pomocí bývalého kolegy Batisty okamžitě vyráží do metropole svého potomka ochránit, situaci mu ale komplikuje synova nevědomost o jeho zázračném přežití.
Hvězdné posily a elita podsvětí
Záchrannou misi kříží sériový vrah taxikářů pod přezdívkou Temný pasažér, kterého ztvárnil herec Marc Menchaca známý z oblíbeného seriálu Ozark. Stopy navíc vedou k mocnému multimilionáři Leonu Praterovi a jeho elitnímu klubu pro lidi s podobně temnými zálibami.
Diváci se mohou těšit na mimořádně silné herecké obsazení v čele s
, s níž se hlavní hrdina před kamerou potkal už ve snímku Výplata. K původní sestavě se navíc připojují oceňovaná herecká esa Brian Cos a Dan Stevens společně s Ericem Stonestreetem v roli dalšího padoucha. Umou Thurman
Pozornost k detailům a divácký úspěch
Nové epizody z pera tvůrce Clydea Phillipse budí obrovská očekávání, na filmové databázi ČSFD dosahuje hodnocení první řady nadstandardních 91%. Autoři do děje chytře ukryli spoustu odkazů na populární popkulturní díla, Harrison proto například v hotelu dostane za úkol uklidit pokoj číslo 237 jako poklonu snímku Osvícení. Vyšetřovatelka Claudette zase při ohledání místa činu poslouchá hudbu ze sluchátek přesně po vzoru vyšetřovatele ze snímku Pokrevní bratři.
Tuto propracovanou podívanou exkluzivně nabídne platforma SkyShowtime s pravidelným týdenním uváděním nových dílů od 31. října.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (SkyShowtime, ČSFD).