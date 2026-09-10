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Po studené frontě přijde o víkendu znovu přes 20 stupňů. S balkonem udělejte nyní dvě důležité věciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Září letos rozhodně neznamená rychlý nástup chladného podzimu. Po přechodu studené fronty a deštivější části týdne se mají denní teploty znovu dostávat nad hranici 20 stupňů. Pro majitele balkonů a teras je to dobrá zpráva. S definitivním stěhováním většiny rostlin do zimoviště zatím není nutné spěchat.
Po studené frontě přijde o víkendu znovu přes 20 stupňů. S balkonem udělejte nyní dvě důležité věci
Zdroj: Shutterstock
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