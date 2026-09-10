Pracující důchodci mohou mít každý měsíc vyšší čistou výplatu. Sleva bude jen pro vybrané skupiny

Sleva pro pracující starobní důchodce platí od roku 2025 a pokračuje také v roce 2026. Nárok má zaměstnanec, který dosáhl důchodového věku a současně pobírá starobní důchod v plné výši. Nestačí tedy pouze to, že je člověk označován za důchodce nebo že mu byl důchod v minulosti přiznán. Rozhodující je splnění obou zákonných podmínek. Sleva činí 6,5 % z měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance.
V praxi může jít o poměrně výraznou částku. Pokud má například pracující důchodce hrubou mzdu 30 000 korun, sleva představuje 1 950 korun za měsíc. Při hrubé mzdě 40 000 korun jde o 2 600 korun a u mzdy 50 000 korun už o 3 250 korun měsíčně. Standardní sazba sociálního pojistného placeného zaměstnancem činí 7,1 %, z čehož 6,5 % připadá na důchodové a 0,6 % na nemocenské pojištění. Právě část odpovídající 6,5 % může pracujícímu starobnímu důchodci díky slevě zůstat ve výplatě.
Zaměstnavatel potřebuje doklad
Vyšší čistá mzda se však nezačne vyplácet pouze proto, že zaměstnavatel ví, že jeho zaměstnanec pobírá důchod. Pracující důchodce musí nárok u zaměstnavatele uplatnit a doložit, že splňuje potřebné podmínky. Může předložit rozhodnutí o přiznání starobního důchodu společně s čestným prohlášením, že má nárok na jeho výplatu v plné výši, případně potvrzení o pobírání starobního důchodu v plné výši. Takové potvrzení lze získat také prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení.
Nárok na slevu vzniká od kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec splní stanovené podmínky. U zaměstnavatele ji může uplatnit za měsíc, ve kterém svůj nárok prokáže, a následně za další měsíce. Pokud člověk slevu u zaměstnavatele v minulosti neuplatnil, neznamená to vždy, že o peníze definitivně přišel. Za určitých podmínek může vzniknout přeplatek na pojistném, o jehož vrácení lze písemně požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení. K žádosti je potřeba také potvrzení zaměstnavatele o vyměřovacích základech a o tom, zda byla sleva v jednotlivých měsících uplatněna.
Sleva nahradila dřívější zvyšování důchodu
Nový systém zároveň změnil způsob, jakým se další práce při pobírání starobního důchodu promítá do příjmů seniora. Do konce roku 2024 si mohli pracující důchodci za další dobu pojištění při pobírání plného důchodu navyšovat procentní výměru penze. Tento mechanismus byl od roku 2025 nahrazen právě okamžitou slevou na pojistném, díky které se finanční efekt projeví přímo v čisté výplatě. Pro zaměstnaného důchodce tak může jít každý měsíc o stovky až několik tisíc korun podle výše jeho příjmu.
Zdroje: mpsv.gov.cz