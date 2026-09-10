Více než 180 tisíc Čechů čeká od ledna výrazné zvýšení mzdy. Přidáno dostanou automaticky

Minimální mzda se od 1. ledna 2027 zvýší ze současných 22 400 korun na 24 900 korun měsíčně. Rozdíl tak činí 2 500 korun hrubého. Současně se zvýší také hodinová sazba pro zaměstnance se stanovenou čtyřicetihodinovou pracovní dobou, a to na 148,30 koruny. Novou výši minimální mzdy schválila vláda na začátku září.
Změna se podle podkladů týká přibližně 181 tisíc lidí, kteří v současnosti pobírají minimální mzdu. Jde zhruba o 4,9 procenta zaměstnanců. Pokud pracovník na plný úvazek pobírá zákonné minimum, zaměstnavatel mu od ledna musí mzdu upravit alespoň na nově stanovenou hranici. Zaměstnanec kvůli tomu nemusí podávat žádnou žádost ani vyplňovat formulář.
Částku 2 500 korun však nelze zaměňovat s čistým zvýšením výplaty. O tuto sumu se zvedá hrubá minimální mzda, takže skutečný rozdíl v částce vyplacené na účet bude nižší. Konkrétní čistá mzda se odvíjí například od daně, pojistného a daňových slev, které zaměstnanec uplatňuje.
Za zvýšením stojí nový valorizační mechanismus zakotvený v zákoníku práce. Výše minimální mzdy se odvozuje od očekávané průměrné mzdy a koeficientu stanoveného vládou. Pro rok 2027 činí tento koeficient 0,446, minimální mzda tedy bude odpovídat přibližně 44,6 procenta průměrné mzdy. Pro rok 2028 vláda stanovila koeficient 0,458.
Růst nejnižších výdělků má pokračovat také v následujících letech. Podle současných propočtů by se minimální mzda mohla v roce 2028 zvýšit přibližně o další dva tisíce korun na 26 900 korun. Nastavený systém má postupně vést k tomu, aby v roce 2029 minimální mzda odpovídala 47 procentům průměrného výdělku. Definitivní částky pro další roky však budou záviset na údajích použitých v zákonném výpočtu.
Vyšší minimální mzda se zároveň promítne do nákladů zaměstnavatelů. Ministerstvo práce odhaduje, že firmám kvůli zvýšení minimální mzdy v roce 2027 vzrostou mzdové náklady přibližně o 5,9 miliardy korun. Pro zaměstnance na nejnižších výdělcích je ale nejpodstatnější, že od ledna bude zákonné minimum o 2 500 korun hrubého vyšší než letos.
Zdroje: mpsv.gov.cz, seznamzpravy.cz, ceskenoviny.cz, byznystrendy.cz