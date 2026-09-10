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Zahrádkáři roky hnoří okurky špatně. Stačí dvě věci z kuchyně a hořkost zmizí navždy

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Tyto dvě suroviny z vaší domácnosti vám zajistí, že vypěstované okurky budou plné sladké a šťavnaté chuti. Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik a užijte si lahodnou sklizeň.
Zahrádkáři roky hnoří okurky špatně. Stačí dvě věci z kuchyně a hořkost zmizí navždy

Zahrádkáři roky hnoří okurky špatně. Stačí dvě věci z kuchyně a hořkost zmizí navždy

Zdroj: abcMedia
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