Zahrádkáři roky hnoří okurky špatně. Stačí dvě věci z kuchyně a hořkost zmizí navždy

Čerstvé okurky chutnají zdaleka nejlépe, pokud si je vypěstujete a čerstvé utrhnete na vlastní zahrádce. Abyste měli
zaručenou jistotu vynikající chuti, dopřejte jim tuto extra výživu. Díky ní budou plody velké, chutné a sladké. Za pár korun nahradíte chemická hnojiva a svým rostlinám zajistíte ideální podmínky pro vývoj té nejlepší úrody, co jste kdy měli. Jak na pěstování okurek
Přestože se jedná o poměrně nenáročné plodiny, dokážou potrápit i opravdu zkušené zahradníky. Důležité je
nepolevovat v jejich péči a nejlépe každý den rostliny kontrolovat. Jen tak můžete včas zareagovat na případné nebezpečí, které by vás o celou úrodu mohlo připravit. Stačí dodržovat určitá pravidla a sklízet bude hojně i úplný začátečník. Na co si dát pozor
Okurky jsou až z 95 % tvořeny vodou, proto hraje pravidelná zálivka opravdu důležitou roli a neměli byste ji podceňovat. Jiné množství a četnost
budou rostliny potřebovat, pokud je pěstujete ve skleníku, a jinak tomu bude v případě jejich pěstování v otevřeném záhonu i pěstebních nádobách. Příliš velké množství vody vede k uhnívání kořenů a oslabení rostlin, příliš málo zase k jejich usychání a hořknutí plodů. Zdroj fotografie: Pixabay Jak okurkám zajistit tu nejlepší chuť
S tímto vám mohou pomoci vhodná hnojiva. Ty nejen podpoří jejich růst, ale posílí také imunitní systém a zlepší celkové zdraví rostlin.
Výsledkem vám bude opravdu velká a chutná odměna. Namísto kupovaných chemických směsí však raději využijte suroviny ze své domácnosti a vyrobte si přírodní alternativu. Kombinace hořčičného prášku s dřevěným popelem je skvělým přírodním hnojivem, které zabrání hořknutí okurek, a navíc je ochrání před některými škůdci. Co budete k hnojení okurek potřebovat
Jediné suroviny nezbytné k přípravě tohoto
vynikajícího a výživného hnojiva jsou hořčičný prášek a dřevěný popel. Za pár korun si velmi snadno připravíte hnojicí směs, a ještě se zbavíte odpadu ze své domácnosti. Kvalita této výživy se však odvíjí od původního dřevěného materiálu. Jinak bude působit spálené dřevo z jehličnatých stromů, jinak z listnatých, nebo dokonce ze směsi a zbytků různých materiálů, jež je ze všech nejméně vhodná kvůli menšímu množství nutričních hodnot a většímu obsahu škodlivých látek. Hnojivo z hořčice a popela
Pro výrobu vám stačí jednoduše smíchat hořčičný prášek a dřevěný popel v poměru 1 : 1. Obě suroviny důkladně promíchejte,
aby se dobře spojily a jejich zastoupení ve směsi bylo rovnoměrné, a nasypte na záhon mezi jednotlivé rostliny. Ideálně toto hnojení proveďte mezi zálivkami a pro dosažení co nejlepších výsledků ho znovu zopakujte po 14 dnech.
VIDEO Jak na pěstování okurek
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz