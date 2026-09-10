Část důchodců má do konce září důležitý termín. Kdo ho prošvihne, bude v lednu nepříjemně překvapenýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Část důchodců má do konce září důležitý termín. Kdo ho prošvihne, bude v lednu nepříjemně překvapený
Od začátku roku 2027 se výrazně změní nejnižší možný výdělek zaměstnanců v Česku. Minimální mzda vzroste o...
Lidé, kteří pobírají starobní důchod a zároveň dál chodí do zaměstnání, mohou díky zvláštní slevě na...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zařadila mezi nebezpečné potraviny kuřecí prsní řízky prodávané...
Poplatek za komunální odpad může domácnost vyjít na stovky až více než tisíc korun ročně. V některých...
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