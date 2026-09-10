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Část důchodců má do konce září důležitý termín. Kdo ho prošvihne, bude v lednu nepříjemně překvapený

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Důchodci, kteří chtějí dostávat oznámení o zvýšení důchodu klasicky poštou, by si měli pohlídat konec září. Pravidla se od letošního roku změnila a papírové valorizační oznámení už není automaticky rozesíláno všem. Pro lednovou valorizaci musí být žádost doručena nejpozději 30. září 2026. Kdo termín nestihne, obdrží listinné oznámení až při některé z dalších valorizací.
Část důchodců má do konce září důležitý termín. Kdo ho prošvihne, bude v lednu nepříjemně překvapený

Část důchodců má do konce září důležitý termín. Kdo ho prošvihne, bude v lednu nepříjemně překvapený

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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