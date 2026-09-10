Rybakina vyhrála Wimbledon a nedostala za něj jediný bod. O čtyři roky později ukončila 99 týdnů vlády Sabalenkové

Elena Rybakina vyhrála Wimbledon v roce 2022 jako 23. hráčka světa. Porazila Ons Jabeur, zvedla nad hlavu jednu z nejslavnějších trofejí v tenise a stala se první grandslamovou vítězkou reprezentující Kazachstán. Když ale po turnaji vyšel nový žebříček WTA, její jméno zůstalo na stejném místě.
Za sedm vítězství v All England Clubu totiž nedostala jediný bod.
O čtyři roky později nabízí její kariéra téměř dokonale obrácený obraz. Rybakina ve čtvrtfinále US Open otočila zápas s Zheng Qinwen 3:6, 6:1, 6:4 a ještě před koncem turnaje získala jistotu, že v pondělí 14. září vystřídá Arynu Sabalenkovou na prvním místě světového žebříčku. Stane se třicátou světovou jedničkou historie WTA a vůbec prvním mužem či ženou reprezentující Kazachstán, kteří se dostali na vrchol singlového žebříčku.
Cesta od třiadvacátého místa k prvnímu nebyla jednoduchým čtyřletým pochodem vzhůru. Právě proto je wimbledonská nula bodů mnohem víc než kuriózní statistika z minulosti. Dobře připomíná, jak dlouho byla skutečná sportovní hodnota Rybakiny větší než číslo vedle jejího jména.
Wimbledon jí dal největší titul kariéry. Žebříček předstíral, že se nic nestalo
Sezona 2022 byla v tenise mimořádná. Wimbledon v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázal účast ruským a běloruským hráčům. ATP a WTA na to reagovaly odebráním žebříčkových bodů celému turnaji.
Platilo to pro všechny bez ohledu na výsledek. Vítěz mužské i ženské soutěže dostal trofej, finanční prémii a místo v tenisové historii, ale do světového pořadí se jeho výkon nepropsal ani jediným bodem. WTA tuto skutečnost uváděla přímo v informacích k turnaji: za Wimbledon 2022 se rankingové body neudělovaly.
Pro Rybakinu měl tento systém zvlášť viditelný důsledek. Do turnaje vstupovala jako světová třiadvacítka a na 23. místě zůstala také bezprostředně po svém prvním grandslamovém titulu. Na konci roku byla dokonce až dvaadvacátá. Oficiální historie jejího žebříčku přitom ukazuje, že během téže sezony už byla krátce i světovou dvanáctkou.
Vznikl tak tenisový paradox. Rybakina už měla na poličce Wimbledon, ale podle žebříčku stále nepatřila ani mezi dvacet nejlepších hráček světa.
Nebyl to důkaz, že ranking nefunguje. Byl to důsledek jednorázového politicko-sportovního konfliktu, který z výsledků jednoho z největších turnajů sezony odstranil body. Pro samotnou hráčku to ale znamenalo, že výhodu, kterou grandslamový titul běžně přinese při nasazování a přístupu do dalších turnajů, musela z velké části vybojovat znovu.
Rok 2023 konečně srovnal výsledky s číslem vedle jejího jména
Rybakina dlouho nepotřebovala dokazovat, že umí odehrát jeden mimořádný turnaj. Potřebovala výsledky opakovat dost často na to, aby se její skutečná úroveň objevila i v pořadí WTA.
V roce 2023 to udělala.
Dostala se do finále Australian Open, vyhrála Indian Wells a Řím a postupně vystoupala až na třetí místo světa. Z hráčky, jejíž nejslavnější trofej a žebříček spolu působily skoro absurdně nesourodě, se stala pevná součást nejužší špičky.
Přesto se na samotné číslo jedna čekalo další tři roky.
Rybakina mezitím nezmizela, ale její kariéra neměla nepřerušenou vzestupnou křivku. Přicházely zdravotní problémy, výpadky a období, kdy velké výsledky střídala s turnaji, na nichž její tělo nebo forma nedovolily využít obrovský potenciál servisu a prvního úderu.
Právě proto je její současná jednička zajímavější než jednoduché vyvrcholení příběhu „Wimbledon 2022 → světová jednička 2026“. Mezi oběma body jsou čtyři roky, během kterých se Rybakina musela naučit něco obtížnějšího než jeden grandslam vyhrát: zůstávat dost dobrá dost dlouho.
Posledních dvanáct měsíců konečně odstranilo výkyvy
Rozhodující posun přišel od závěru minulé sezony.
Rybakina zakončila rok 2025 vítězstvím na WTA Finals, kde prošla turnajem bez porážky. Letos přidala druhý grandslamový titul kariéry na Australian Open, vyhrála Stuttgart, hrála finále v Indian Wells i Torontu a došla do semifinále Miami. WTA před jejím nástupem na první místo také uváděla, že v sezoně vede celý okruh v počtu es.
To už není jeden dvoutýdenní vrchol.
Je to přesně typ výsledkové šířky, ze které světová jednička vzniká. Grand Slam přinese obrovský balík bodů, ale první místo se většinou neudrží pouze čtyřmi nebo pěti velkými zápasy za sezonu. Potřebuje finále, semifinále a hluboké postupy na různých površích a během různých částí roku.
Rybakina letos přesně tohle začala dělat.
Přitom do samotného US Open nevstupovala v ideálním stavu. V Cincinnati odstoupila kvůli zdravotním problémům a její start v New Yorku nebyl úplně samozřejmý. Přesto prošla prvním týdnem bez ztráty setu, vyřadila Naomi Osaka a teprve proti Zheng musela poprvé celý zápas otáčet. Po ztracené první sadě získala druhou 6:1 a v rozhodující třetí využila klíčový brejk na cestě k prvnímu semifinále US Open kariéry.
Sabalenková může US Open pořád vyhrát. Jedničku už ale nezachrání
Na celé změně na vrcholu je zajímavé, že Aryna Sabalenková vůbec nemusí odcházet z New Yorku jako poražená šampionka. Stále může získat svůj třetí titul US Open za sebou. Ani ten už ale nebude stačit k udržení první příčky.
Rybakina svým postupem do semifinále nasbírala tolik bodů, že výsledek zbývajících zápasů na pořadí obou hráček nic nezmění. Sabalenkové tak v pondělí skončí 99 týdnů dlouhé nepřerušené období na vrcholu, které začalo v říjnu 2024. Celkově strávila během kariéry jako světová jednička 107 týdnů, protože několik dalších přidala už během svého prvního období na čele.
To je důležitý rozdíl.
Rybakina neposouvá Sabalenkovou z první příčky proto, že by Běloruska náhle přestala patřit mezi nejlepší hráčky světa. Sabalenková je stále v semifinále grandslamu, v New Yorku obhajuje dva tituly a může turnaj znovu vyhrát.
Mění se spíš poměr síly nasbírané za celý rok.
Rybakina byla v posledních dvanácti měsících dost konzistentní na to, aby ani další velký úspěch Sabalenkové nedokázal její náskok vymazat.
Jednička přišla na turnaji, kde zatím nemusí skončit
Rybakina přitom svůj největší žebříčkový milník získala v okamžiku, kdy má pořád co vyhrát.
V semifinále ji čeká Coco Gauff, která sama ve čtvrtfinále unikla dvěma mečbolům proti Miře Andrejevové a po ztraceném prvním setu zvítězila 2:6, 7:6, 6:2. Rybakina a Gauff mají vzájemnou bilanci 1:1, přičemž jejich poslední duel letos v Torontu vyhrála právě Kazachstánka.
Celé ženské semifinále má navíc mimořádné obsazení. Mezi poslední čtyři se dostaly všechny čtyři nejvýše nasazené hráčky: Sabalenková, Rybakina, Jessica Pegula a Gauff. Taková koncentrace favoritů v grandslamovém semifinále se naposledy objevila ve Wimbledonu 2009.
Rybakina tedy nestoupá na první místo díky tomu, že by New York rozmetal všechny její hlavní soupeřky a otevřel jí snadnou cestu. Naopak. Dostala se nahoru v turnaji, kde celá špička zůstala na nohou.
V roce 2022 ji žebříček nedokázal správně popsat. Teď už číslo konečně sedí
Světová jednička není titul jako vítězka Wimbledonu nebo Australian Open. Hráčka za něj nedostane trofej po jednom finále. Je to součet práce z dlouhého období a právě proto někdy vypovídá o kariéře jiným způsobem než jednotlivý grandslam.
Rybakina poznala oba extrémy.
V roce 2022 odehrála nejlepší turnaj svého života a ranking jí za něj nepřipsal vůbec nic. Ještě půl roku po wimbledonském triumfu končila sezonu mimo Top 20.
O čtyři roky později už žádný jediný turnaj její postavení nevysvětluje. Australian Open, WTA Finals, výsledky na tisícovkách a teď první semifinále US Open vytvořily dost velký bodový základ na to, aby se poprvé dostala před všechny ostatní.
Wimbledon jí kdysi dal nejslavnější titul a nula žebříčkových bodů vytvořila jednu z nejpodivnějších statistik její kariéry.
Teď získává číslo, které se čtyři roky snažilo dohnat realitu. Elena Rybakina bude od pondělí světovou jedničkou. A tentokrát už její pozice v žebříčku konečně odpovídá tomu, co dokázala na kurtu.
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Zdroje: WTA – History-maker Elena Rybakina captures PIF WTA World No.1 singles ranking [1], Reuters – Rybakina takes top ranking, Gauff battles into US Open semis [2], Reuters – Rybakina makes Kazakhstan history as US Open campaign defies early expectations [3], WTA – Wimbledon 2022: Draws, dates, prize money and everything you need to know [4], WTA – Rybakina overcomes Zheng in three sets to reach first US Open semifinal [5], Reuters – Top-seeded quartet set for US Open women's semi-final showdown [6].