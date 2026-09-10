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Rybakina vyhrála Wimbledon a nedostala za něj jediný bod. O čtyři roky později ukončila 99 týdnů vlády Sabalenkové

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Wimbledon 2022 z ní udělal grandslamovou vítězku, v žebříčku ale Rybakina zůstala až třiadvacátá. O čtyři roky později si na US Open definitivně zajistila první místo světa.
Rybakina vyhrála Wimbledon a nedostala za něj jediný bod. O čtyři roky později ukončila 99 týdnů vlády Sabalenkové

Rybakina vyhrála Wimbledon a nedostala za něj jediný bod. O čtyři roky později ukončila 99 týdnů vlády Sabalenkové

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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