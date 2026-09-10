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Tulipány teď ještě mohou počkat, narcisy ne. Zářijové pravidlo cibulovin zahrádkáři často obracejí

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Září je hlavním obdobím pro výsadbu jarních cibulovin, neznamená to ale, že všechny musí do země ve stejnou chvíli. Zatímco s narcisy, krokusy nebo hyacinty není vhodné příliš otálet, tulipány mohou zůstat v suchu ještě několik týdnů. Právě rozdílné termíny výsadby přitom mohou rozhodnout o tom, jak bude zahrada na jaře vypadat.
Tulipány teď ještě mohou počkat, narcisy ne. Zářijové pravidlo cibulovin zahrádkáři často obracejí

Tulipány teď ještě mohou počkat, narcisy ne. Zářijové pravidlo cibulovin zahrádkáři často obracejí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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