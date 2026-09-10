Valorizaci důchodů vláda nemůže jednoduše zrušit. Zákon určuje, kdy a podle čeho penze porostou

Každoroční zvýšení důchodů se řídí pravidly zákona o důchodovém pojištění. Výpočet vychází zejména z vývoje spotřebitelských cen a mezd, takže vláda nemůže zákonem stanovené zvýšení jednoduše vynechat nebo svévolně určit nižší částku. Výši pravidelné valorizace pro následující rok musí příslušný prováděcí předpis stanovit nejpozději do 30. září předchozího roku. Pro valorizaci od ledna 2027 tedy ještě konečná částka k 9. září stanovena není.
Důchod se skládá ze základní a procentní výměry a obě části fungují odlišně. Základní výměra je stejná pro všechny příjemce důchodu a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. V roce 2026 činí 4 900 korun měsíčně. Procentní výměra je naopak individuální a závisí především na předchozích příjmech a získané době důchodového pojištění. Právě proto nemusí valorizace zvýšit každému penzistovi důchod o stejnou částku.
Související článek: Ne každý splní podmínky pro starobní důchod. U vybraných žádostí přichází automatické zamítnutí
O lednu 2027 zatím není definitivně rozhodnuto
Podle dosavadních informací se zákonný výpočet valorizace pro rok 2027 pohybuje přibližně kolem 300 korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka už dříve uvedl, že chce vládě navrhnout vyšší zvýšení. Definitivní podobu však musí kabinet teprve schválit. Průměrný starobní důchod se v roce 2026 pohybuje přibližně kolem 21 800 korun měsíčně.
Zákonná valorizace přitom představuje základ, od kterého se vláda odvíjí. V minulosti už stát několikrát rozhodl o zvýšení nad rámec samotného automatického výpočtu. Příkladem byl leden 2020 nebo rok 2022, kdy se vedle běžné valorizace použilo také dodatečné pevné zvýšení. V roce 2022 navíc kvůli prudkému růstu cen následovaly ještě dvě mimořádné valorizace a průměrný starobní důchod se během jediného roku zvýšil celkově přibližně o 2 500 korun.
Související článek: Žena odejde do důchodu v prosinci 2026, její kolegyně až v lednu 2027. Stejný plat ještě neznamená stejnou penzi
Mimořádné zvýšení má vlastní pravidla
Vedle pravidelné lednové valorizace existuje také mechanismus pro období výraznější inflace. Pokud růst cen od posledního rozhodného období dosáhne alespoň pěti procent, nastupují pravidla pro mimořádné zvýšení procentní výměry důchodů. Podle současné právní úpravy se při tomto mechanismu zvyšuje procentní část penze tak, aby zvýšení průměrného starobního důchodu odpovídalo 30 procentům zaznamenaného růstu cen.
Pro seniory je proto podstatné rozlišovat mezi politickými návrhy a samotným zákonným mechanismem. Přesná částka valorizace od ledna 2027 zatím známá není a vláda ji musí stanovit do konce září. Samotné každoroční zvýšení penzí však nestojí pouze na rozhodnutí kabinetu. Jeho základní pravidla vycházejí přímo ze zákona a reagují na vývoj cen, mezd a průměrné mzdy.
lidovky.cz, mpsv.gov.cz, zakonyprolidi.cz