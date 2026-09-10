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Chlapci a chlapi a chyby, kterých si tvůrci nevšimli: Porušení předpisů, cestování v čase a zmizelý voják

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Natáčení vojenského seriálu Chlapci a chlapi provázela řada přehmatů. Do finálního sestřihu se dostalo cestování v čase, mizející herci i zmatky se zbraněmi.
Chlapci a chlapi

Chlapci a chlapi

Zdroj: FOTO:© Česká televize, Distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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