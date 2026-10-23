Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kam o víkendu na jižní Moravě? Za pokémony, do jeskyně či na dýňobraní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Babí léto a podzimní atmosféra lákají k výletům po celém Jihomoravském kraji. Ať už dáváte přednost tajemnému podzemí, tvoření s dětmi, sběratelským pokladům, nebo oslavám úrody, region nabízí o víkendu pestrou přehlídku zážitků.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Za pokémony, do jeskyně či na dýňobraní

Kam o víkendu na jižní Moravě? Za pokémony, do jeskyně či na dýňobraní

Zdroj: Správa jeskyní České republiky, Kudy z nudy, Pixabay, Bleší trhy Brno, PokéTour
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brno má novou koalici. Primátora Hrušku doplní čtyři náměstkyně
Brno má novou koalici. Primátora Hrušku doplní čtyři náměstkyně
Uzavírka tunelů dál komplikuje dopravu, zpoždění MHD v Brně ale klesá
Uzavírka tunelů dál komplikuje dopravu, zpoždění MHD v Brně ale klesá

Doprava na jihozápadě Brna se po chaotickém začátku uzavírky Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky postupně...

Plavební sezonu na Prýglu zkrátilo sucho, lodě naposled vyplují v neděli
Plavební sezonu na Prýglu zkrátilo sucho, lodě naposled vyplují v neděli

Plavební sezona na Brněnské přehradě skončí letos o týden dřív, než dopravní podnik plánoval. Původně měly...

Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka
Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka

Neobvyklý zásah zaměstnal ve čtvrtek večer policisty i hasiče v centru Brna. Devětapadesátiletý muž vylezl...

Před strážníky žena zapírala o sto šest, za ukradený deodorant jí hrozí vězení
Před strážníky žena zapírala o sto šest, za ukradený deodorant jí hrozí vězení

Zatoužila po deodorantu, platit ale nechtěla. To se jí nyní může vymstit. Brněnští strážníci zadrželi ženu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.