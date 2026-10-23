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Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožily

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Tanečník Michal Kurtiš se po jedenácti letech vrací do StarDance jako soutěžní profesionál. S návratem přišla i vlna vzpomínek na jeho utajované otcovství.
Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožily

Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožily

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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