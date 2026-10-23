Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožily

Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyzvedával dceru Černochové ze školky, po boku měl ale Polívkovou. Michal Kurtiš se vrátil do StarDance a staré příběhy ožilyZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 23.10.2026 11:38
Herec Vasil Fridrich v novém Backstage Ulice tvrdě zavřel dveře romantickému návratu Luďka k Vandě....
Tomáš Matonoha po dvou odvysílaných večerech StarDance otevřeně popsal, jak funguje odměňování v...
Bývalá manželka Leoše Mareše zažila na eskalátoru v pražském metru řetězový pád cestujících, při kterém se...
Herečka a zpěvačka po měsících spekulací vysvětlila, proč s partnerem zmizeli z veřejného prostoru, a proč...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Dolly Buster slaví 57. narozeniny. Po loňské smrti manžela se v létě ukazovala po boku bohatého prince
- Krakonoš, Popelka i Anděl Páně! Česká televize odhalila vánoční program
- Kateřina Brožová se opřela do politiků i prezidenta Pavla. „Má zásadní škraloup z minulosti," prohlásila bez obalu
- Nela Boudová zavzpomínala na mládí: Seznamování bez mobilů mělo své kouzlo