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McGregorův přítel popsal jeho život po dalším zranění. Bývalý šampion směřuje k jednomu konkrétnímu termínu

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Pět let čekání a 69 sekund v kleci. Pak Los Angeles, zdravotní sestra na 24 hodin denně a cvičení na koleno. Redakce MMAmag srovnala Danisův popis s tím, co potvrdilo vedení UFC.
McGregorův přítel popsal jeho život po dalším zranění. Bývalý šampion směřuje k jednomu konkrétnímu termínu

McGregorův přítel popsal jeho život po dalším zranění. Bývalý šampion směřuje k jednomu konkrétnímu termínu

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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