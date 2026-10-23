McGregorův přítel popsal jeho život po dalším zranění. Bývalý šampion směřuje k jednomu konkrétnímu termínu

Los Angeles, zdravotní sestra po ruce, sada rehabilitačních cviků a přítel, který s ním podle vlastních slov mluví skoro každý den. Tak podle Dillona Danise vypadá život Conora McGregora, 38letého irského bojovníka s bilancí 22-7-0 a bývalého šampiona UFC ve dvou váhových kategoriích, který měl v červenci 2026 ovládnout největší návrat moderní éry UFC, americké organizace smíšených bojových umění. Místo toho skončil po 69 sekundách na zemi s poraněným kolenem. Od té doby o něm scéna slyší jen útržky. Redakce MMAmag proto k tomuto popisu dohledala starší veřejná vyjádření samotného McGregora i šéfa UFC Dany Whitea a postavila je vedle sebe.
Co o McGregorovi řekl člověk, který s ním mluví skoro každý den
Dillon Danis, blízký přítel a dlouholetý tréninkový partner Conora McGregora, mluvil pro server MMA Fighting s redaktorem Mikem Heckem; text vyšel 22. října 2026. O období po zápase řekl: „Byl na temném místě. Každý člověk by byl. Nebudu zabíhat do detailů toho, o čem jsme spolu mluvili, protože to je samozřejmě osobní. Ale jako člověk, jak byste se cítil? Největší comeback, a stane se tohle.“
Danis pak popsal i McGregorův současný režim: „Teď už je na tom psychicky mnohem lépe. Má u sebe zdravotní sestru 24 hodin denně. Dělá všechna cvičení. Izoloval se v Los Angeles, dělá pro své koleno všechny správné věci a soustředí se na návrat.“
Danis mluví jako kamarád, ne jako lékař ani zástupce organizace. Je to jeho popis, ne zdravotní zpráva. Aby bylo jasné, proč mluví o temném místě, stačí se podívat na jediné číslo z toho červencového večera.
Pět let čekání skončilo po minutě a devíti sekundách
McGregor nastoupil na turnaji UFC 329 11. července 2026 v Las Vegas proti Maxi Hollowayovi, americkému bývalému šampionovi pérové váhy s bilancí 28-9-0. Zápas se konal ve welterové váze, tedy do 77 kg. Z agenturní zprávy AP a z databázového záznamu serveru Sherdog, které redakce MMAmag prošla, plyne shodný výsledek: TKO kvůli zranění kolene, 1. kolo, 1:09. Tedy 69 sekund.
Předtím McGregor nezápasil pět let, od zlomeniny nohy v trilogii s Dustinem Poirierem v roce 2021. Podle MMA Fighting pak 7. srpna 2026 na sociálních sítích oznámil, že „operace byla úspěšná“. Mezi dnem zápasu a dnem, kdy vyšel Danisův popis, uplynulo 103 dní. Nejde tedy o emoci z šatny, ale o stav po víc než třech měsících. Čísla, která ke zranění zazněla z vedení UFC, se přitom během dvou týdnů proměnila.
Dvě věty šéfa UFC, mezi nimiž je 15 dní
ANALÝZA Proč nikdo neřekne, kdy se McGregor vrátí? Redakce MMAmag porovnala dvě vyjádření prezidenta UFC Dany Whitea pro novináře. Po UFC 329 12. července 2026 White mluvil o domněnce: „Předpokládáme přetržený přední zkřížený vaz. Nejsem doktor, ale to jsem si myslel, když jsem to viděl, a lékaři si myslí totéž. Zjistíme to, až půjde na magnetickou rezonanci.“ O 15 dní později, 27. července 2026 po boxerské akci Zuffa Boxing, už dodal: „Conor McGregor bude mimo rok.“
Mezi těmi dvěma větami leží rozdíl mezi dojmem od klece a výsledkem vyšetření. Vedle nich stojí McGregorova vlastní slova ze 7. srpna 2026, kdy podle MMA Fighting vzkázal: „Nezastavitelný. Moje nastavení mysli je nezastavitelné, nezlomné.“ A pak Danisův popis temného období z 22. října 2026. Veřejná komunikace bojovníka a popis zevnitř se nepotkávají.
Jediné časové vodítko z vedení organizace tak zůstává Whiteova roční pauza. Žádné datum návratu zatím nikdo nenabídl. Přesto se kolem McGregora objevil jeden konkrétní měsíc.
Termín, který si fanoušci kroužkují o rok dřív
Podle MMA Fighting McGregor opakovaně mluvil o tom, že doufá v návrat už na International Fight Week v roce 2027, tradiční letní týden akcí UFC v Las Vegas, obvykle v červenci. Server k tomu ale výslovně píše: „Zjevně zatím nebylo nic nabídnuto ani domluveno.“ Jde o cíl, ne o ohlášený zápas.
Obchodní rozměr přidává smlouva. Podle MMA Fighting zbývá McGregorovi v té současné jediný zápas a sám mluvil o tom, že ho chce odzápasit a stát se volným hráčem. V přepisu epizody PBD Podcast z 20. října 2026 pak redakce MMAmag našla pasáž, kde Floyd Mayweather, McGregorův soupeř z boxerského zápasu, připustil možnost odvety; o žádném jednání o zápase to podle MMA Fighting nesvědčí.
Pět let čekání shořelo za 69 sekund. Cestu zpátky počítá McGregor na měsíce rehabilitace, ne na týdny do turnaje.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s článkem MMA Fighting z 22. října 2026, v němž Danis mluvil s Mikem Heckem, se zprávou AP z 12. července 2026 a záznamem Sherdogu k UFC 329, s texty MMA Fighting o Whiteových vyjádřeních z 12. a 27. července 2026 a o McGregorově vzkazu ze 7. srpna 2026 a s přepisem epizody PBD Podcast z 20. října 2026. Všechny citace přeložila z angličtiny redakce MMAmag. Odstup 103 dní je rozdíl dat 11. červencem 2026 a 22. říjnem 2026 bez započtení dne zápasu; převod měn ani kurz článek nepoužívá. Oficiální stránky UFC s výsledkem a vážením se nepodařilo otevřít, výsledek je proto ověřen přes AP a Sherdog, McGregorův původní příspěvek po operaci se otevřít nepodařilo, a proto text neuvádí konkrétní sociální síť, a termín ani místo International Fight Week 2027 se v dostupných oficiálních materiálech UFC dohledat nepodařilo. Článek neobsahuje lékařské hodnocení zranění ani odhad dalšího vývoje kariéry a všechny údaje o zdravotním stavu jsou veřejná vyjádření McGregora, Danise a vedení UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek