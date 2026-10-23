Hned za hranicemi Česka pobírají lidé důchod 14x ročně. Proč to nemůže být i u nás?

Průměrný důchod je v roce 2026 v České republice okolo 21 800 korun. Jsme na tom o něco lépe než třeba senioři na Slovensku, protože tam je průměrný důchod okolo 700 euro, tedy asi 17 500 korun. Naopak senioři v některých okolních státech mají důchody o dost vyšší než u nás.
V Rakousku mají o dost vyšší důchody muži než ženy
Zatímco důchodci v České republice zvyklí na pravidelný měsíční příjem, například v sousedním Rakousku to funguje jinak. Tamní senioři dostávají důchod čtrnáctkrát za rok. Říkáte si, jak je to vůbec možné? V dubnu a říjnu jim totiž kromě běžného důchodu přijde ještě mimořádná platba, která může dosahovat dokonce až výše jednoho měsíčního hrubého důchodu. V Rakousku nejde o žádný extra bonus, o který by museli senioři každý rok opakovaně žádat.
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Tyto dvě mimořádné platby jsou součástí zavedeného systému a senioři je dostávají automaticky. Vyplývá to z informací rakouské důchodové pojišťovny Pensionsversicherung. Také u našich sousedů však platí, že pro získání zákonných starobních důchodových dávek musí lidé dosáhnout zákonného věku odchodu do důchodu a musí mít zaplacenou dostatečnou dobu pojištění. Průměrný důchod v Rakousku byl v roce 2025 u žen 1653 euro a u mužů 2756 euro.
V České republice se podobné bonusy vyplácet nebudou
V České republice se ničeho podobného jen tak nedočkáme. Hlavním důvodem je to, že Česko a Rakousko mají pro vyplácení důchodů odlišně nastavená pravidla. Rakouský systém počítá se dvěma pravidelnými mimořádnými platbami, zatímco ten český je založen na dvanácti pravidelných měsíčních výplatách a zákonem stanoveném zvyšování důchodů. Ke konci roku 2025 v Česku pobíralo starobní důchod přibližně 2,35 milionu lidí.
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Průměrná penze loni činila zhruba 21 175 korun měsíčně. Když tedy počet příjemců důchodu vynásobíme dvěma bonusy navíc, vyjde nám přibližně 100 miliard korun ročně. To už je opravdu velmi významný výdaj ze státního rozpočtu navíc. Pro srovnání, celkové výdaje na důchody v Česku dosáhly v roce 2025 přibližně 700 miliard korun. Je tedy jasné, že takové důchodové bonusy, jako mají naši rakouští sousedé, u nás nehrozí.