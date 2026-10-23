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Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let

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Za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbuchu si muž z Olomoucka odpyká 24 let ve vězení. Kromě výjimečného trestu mu olomoucký soud uložil také zabezpečovací detenci, muž je totiž pro společnost nebezpečný.
Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let

Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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