Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let

Osmačtyřicetiletého Jiřího Kudličku poslal soud za mříže za vraždu, pokus o vraždu a její přípravu. Motivací byla jeho snaha brát spravedlnost do svých rukou, spouštěčem byl podle znalců dlouhodobý pocit příkoří. Muž se proti rozsudku odvolal.
Podle soudce Petra Sušila je výjimečný trest na místě. "Polehčující okolnosti zde nejsou žádné, v minulosti nevedl řádný život. Přitěžuje mu více trestných činů," uvedl soudce Sušil. Poukázal přitom na to, že muž způsobil smrt svého kolegy, na závažnost jeho trestných činů i na to, že podle znalců je jeho resocializace mizivá.
Nutná byla podle soudu i zabezpečovací detence. "Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, ochranné léčení není dostatečnou ochranou společnosti. Zabezpečovací detence bude vykonána po výkonu trestu a to do doby ochrany společnosti," podotkl soudce. Muž podle soudu trpí smíšenou poruchou osobnosti, ale podle tří znalců je zodpovědný za své jednání. Nejednal podle nich kvůli bludům, ale z racionálních podnětů. "Rozpoznávací a ovládací schopnosti byly zachovány, maximálně byly nepatrně sníženy," dodal Petr Sušil.
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Podle obžaloby muž ve druhé polovině roku 2023 umístil do společně užívané lednice ve společnosti Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku lahev s limonádou kontaminovanou chladicí kapalinou, ze které se o několik měsíců později napili dva zaměstnanci. Jeden z nich na následky otravy zemřel, druhý měl těžce poškozené ledviny.
V květnu 2025 poté podle spisu rozmístil na různých místech v Olomouci nápoje otrávené jedem na krysy, olovem či morfinem s cílem zabít lidi bez domova. "Nástrahy byly obratem zajištěny policií, v té době byl obžalovaný již sledován. Je to velké štěstí - kdyby k tomu nedošlo a policie nejednala takto rychle a operativně, mrtvých za panem obžalovaným mohlo být více," řekl dnes státní zástupce Jindřich Pazdera.
Za přípravu vraždy se obžalovaný zodpovídá kvůli shromažďování chemikálií na výrobu výbušnin, které chtěl podle obžaloby použít proti policistům, jejichž zásah předpokládal. Nalezeny byly při domovní prohlídce, detonace by měla podle odborníků fatální následky.
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Kudlička se k prvním dvěma činům po svém zadržení částečně doznal. V případě otráveného nápoje v práci tvrdil, že chtěl pouze odhalit kolegu, který údajně z lednice kradl jídlo, později vše popřel. Obhajoba po dobu procesu odmítala, že by muž chtěl někoho usmrtit. Napadala i důkazy v případě chystané výroby výbušnin. Obhájce v závěrečné řeči zpochybnil příčetnost obžalovaného.
O muže z Olomoucka se policie začala zajímat nejprve v souvislosti s požáry. Podle vyšetřování je začal zakládat loni v únoru v okolí Olomouce. Později se přesunul i do Moravskoslezského kraje na Bruntálsko. Ve třech vlnách jich založil dvě desítky. Případem se již začal zabývat bruntálský soud.
V minulosti už byl muž odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. O nejzávažnějších zločinech podezřelého žháře se policisté dozvěděli z jeho e-mailové komunikace. Muž byl zadržen loni v květnu.