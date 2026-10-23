Kopáče vltavínů zavalila navlhlá hlína. Letěl pro něj vrtulník

Kopáče vltavínů zavalila navlhlá hlína. Letěl pro něj vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kopáče vltavínů zavalila navlhlá hlína. Letěl pro něj vrtulníkZdroj: Ilustrační snímek/Policie ČR
Článek byl publikován 23.10.2026 11:14
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