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Jak bude otevřeno 28. října: Toto je seznam obchodů, kde můžete normálně nakoupit

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Prázdná lednice a zamčené dveře hypermarketu. Tuto situaci zažívá každý rok spousta lidí, kteří zapomenou, že 28. říjen 2026 patří mezi dny, kdy velké obchody ze zákona prodávat nesmějí. Úplně bez nákupu ale nezůstanete.
Jak bude otevřeno 28. října: Toto je seznam obchodů, kde můžete normálně nakoupit

Jak bude otevřeno 28. října: Toto je seznam obchodů, kde můžete normálně nakoupit

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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