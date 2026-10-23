Jak bude otevřeno 28. října: Toto je seznam obchodů, kde můžete normálně nakoupit

Kdo smí prodávat a kdo ne
Zákaz o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který upravuje zákon č. 223/2016 Sb., platí po celý den a míří především na prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Hypermarket za městem ani supermarket na sídlišti tedy neotevřou. Zákon ale zná několik výjimek, mezi něž patří čerpací stanice, nádraží, lékárny i prodejny ve zdravotnických zařízeních.
U malých sousedských obchodů rozhoduje majitel. Zákon jim otevření dovoluje, nenařizuje ho. Než vyrazíte, je proto rozumné zkontrolovat otevírací dobu konkrétní prodejny na jejím webu.
Zapeklitější je situace v nákupních centrech. Zda se vůbec otevřou, určuje provozovatel, který může zavřít celou budovu. Pokud ano, platí hranice 200 m² pro každý obchod zvlášť. Drobné prodejny tedy prodávají, velký supermarket ve stejné budově zůstane zamčený.
Zvláštní případ představuje Makro. Je to velkoobchod a zákaz se vztahuje jen na maloobchod. Nakoupíte tam ale pouze se zákaznickou kartou, kterou mají podnikatelé, živnostníci nebo zaměstnanci, jimž ji firma poskytla jako benefit.
Benzinky, nádraží a rozvoz až ke dveřím
Na čerpací stanici dnes seženete víc než jen bagetu. Billa provozuje prodejny na 75 benzínkách: u Shellu jich je 71 pod názvem stop & shop a zbylé čtyři najdete u OMV jako Viva Billa. Nabízejí běžný nákup i hotová jídla. Při zářijovém svátku prodávala Billa také na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti. Albert v minulých letech otevíral na pražském hlavním nádraží a v centru Mercury v Českých Budějovicích.
Nákup si můžete nechat i dovézt. Nejvyšší správní soud v roce 2021 v případu Alzy potvrdil, že e-shopy smějí prodávat i ve svátek, protože zákon se týká jen nákupu, který je celý vyřízen v kamenné prodejně. O rok později soud dodal, že ani převzetí zboží z e-shopu na pobočce zákon neporušuje. Zda výdejna otevře, záleží na obchodníkovi.
Wolt v Praze žádnou změnu nechystá.
V Praze bude naše služba fungovat standardně nonstop,
uvedl tiskový mluvčí a vedoucí komunikace Woltu Tomáš Kubík. Pražané si mohou objednávat i z Wolt Marketu s více než 6 000 položkami. V dalších městech jezdí kurýři od 8 do 23 hodin a vozí z restaurací a prodejen, které mají ve svátek otevřeno. Běžný provoz ohlásily už u zářijového svátku i Rohlík.cz a foodora.
Politici chtějí pravidla měnit, letos ale platí stará
Ne každý svátek znamená zavřený supermarket. Celodenní zákaz platí jen o sedmi svátcích v roce, o pěti dalších se nakupuje normálně. Po středě 28. října přijde za necelé tři týdny úterý 17. listopadu, kdy hypermarkety i supermarkety otevřou. Na Štědrý den smějí prodávat jen do poledne. Podle průzkumu, který v září zveřejnil řetězec Billa, má ve svátečním zákazu jasno méně než pětina Čechů.
Politici se o pravidlech znovu přou. Poslanci ODS chtějí zákon o prodejní době zrušit a vláda Andreje Babiše se k tomu v březnu vyjádřila neutrálně. KDU-ČSL naopak prosazuje, aby velké obchody zavíraly častěji, což vláda v červenci odmítla. Oba návrhy jsou na programu sněmovní schůze, která začala 13. října, žádný ale zatím neprošel prvním čtením. Poté by je čekal ještě Senát a podpis prezidenta.
Pro letošek tedy platí současná pravidla. Na sváteční středu navazují podzimní prázdniny ve čtvrtek a pátek, takže v úterý 27. října čekejte pořádný nákupní nápor. Kdo chce být v klidu, nakoupí větší zásoby dřív a na drobnosti si ve svátek vystačí s benzinkou, nádražím nebo rozvozem. Ve čtvrtek 29. října už velké obchody prodávají jako obvykle.
Zdroje článku: coi.gov.cz, zakonyprolidi.cz, arecenze.cz, denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková