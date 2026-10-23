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Mobilní cvičiště simuluje požár domu. Hasiči si v něm ověřili své schopnosti

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Dennívýzva
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Skutečné plameny, hustý kouř a vysoké teploty prověřily profesionální hasiče z elektráren Tušimice, Prunéřov a Teplárny Trmice. Ve speciálním mobilním simulátoru si procvičili…
Fire Dragon 7000

Fire Dragon 7000

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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