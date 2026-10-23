Mobilní cvičiště simuluje požár domu. Hasiči si v něm ověřili své schopnosti

Skutečné plameny, hustý kouř a vysoké teploty prověřily profesionální hasiče z elektráren Tušimice, Prunéřov a Teplárny Trmice. Ve speciálním mobilním simulátoru si procvičili zásahy při požárech v uzavřených prostorách, kde je kromě rychlého postupu zásadní také bezpečný pohyb a kontrola zásoby vzduchu v dýchacích přístrojích. Zkušenosti využijí nejen při mimořádných událostech v energetických provozech, ale i při zásazích v rámci integrovaného záchranného systému.
„FIRE DRAGON 7000 je mobilní tréninkové zařízení, které je postaveno v návěsu za tahač. Svým uspořádáním jakoby připomíná vnitřek rodinného domu, v němž můžeme simulovat situace předcházející zásahu v uzavřeném prostoru. Hořící vybavení domu je způsobeno propanbutanovými hořáky, prostor lze i zadýmit, hasí se pochopitelně vodou. Hasiči, co v něm cvičí, si tak vyzkoušejí vše jakoby v reálu. Prohloubí si tak své znalosti a naučí se spoustu nového, jak by měli ve skutečnosti efektivně a hlavně bezpečně postupovat,“ přibližuje smysl pojízdného cvičiště jeden z instruktorů Lukáš Žurovec.
Bojovat s ohnivým živlem jdou hasiči vždy ve dvojici, první hasí a druhý jistí. Po akci pak společně s instruktorem vyhodnotí všechny své postupy. Následuje druhý zásah, ovšem cvičící si své role prohodí, z jedničky je dvojka a naopak.
„Každý z profesionálních hasičů HZS Klasické energetiky ČEZ, a. s., musí splňovat určité kvalifikační požadavky. Jedním z nich je i výcvik v simulátoru požáru v izolačním dýchacím přístroji. Proto pro ně v pravidelných periodicitách zajišťujeme přistavení cvičného kontejneru, aby si tak zopakovali zásady bezpečného a efektivního pohybu v prostředí s nízkou viditelností a vysokou teplotou a zároveň se ještě více zdokonalili v likvidaci požáru v uzavřeném prostoru.“ poznamenala k tomu Andrea Rottenbornová, ředitelka útvaru řízení výroby ČEZ, a. s., do něhož je začleněno i řízení bezpečnosti klasické energetiky.
Firma, která provozuje mobilní cvičiště FIRE DRAGON, sídlí v německém Lübecku a českou pobočku má v Ostravě. Její dva skoro totožné cvičné návěsy se přitom pohybují po různých místech v Evropě.
„Pro Českou a Slovenskou republiku máme cvičný kontejneru FIRE DRAGON 7000, s nímž někdy zajíždíme i k sousedům do Polska a Rakouska. Dál po Evropě jezdíme s FIRE DRAGON 9000. S ním se mohli elektrárenští hasiči, jak z klasické energetiky, tak i obou jaderných elektráren seznámit právě v roce 2021,“ dodává Lukáš Žurovec.
Vždy dva dny speciálního výcviku „svých“ hasičů ocenili i Tomáš Brandejs, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov a Miroslav Svoboda, ředitel Teplárny Trmice. Jak oba konstatovali, sice nemají ve svých výrobních lokalitách žádný rodinný dům, ovšem objekty s uzavřenými prostory, tedy kancelářemi, sociálním zázemím či laboratořemi a stísněné prostory mezi výrobními a provozními technologiemi, ano.
„Navíc naši hasiči jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému, takže někdy vyjíždějí na žádost dispečinku na místa, kde jsou díky krátkému časovému dojezdu mezi prvními. Nově nabyté zkušenosti či znovu připomenuté rady instruktorů z předchozích simulací jim tak určitě budou vždy k užitku. Samozřejmě si přejeme, aby je museli využívat co nejméně, ne-li vůbec,“ shodli se oba ředitelé.
Ota Schnepp