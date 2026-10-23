Muradov dal při setkání s Kotlárovými jasně najevo, co si o celé show myslí. Zůstává kvůli rekordní výplatě

Na jedné straně stolu početná rodina, která si chce vyjednat, že proti němu půjdou ve dvojicích a v menších rukavicích. Na druhé Makhmud Muradov, uzbecký bojovník s českým zázemím a sedmi starty v UFC, tedy v nejsilnější organizaci světa. Při setkání 21. října 2026 si vyslechl všechny požadavky a nevyhověl ani jednomu. Podle serveru GMMA Stats Kotlárům vzkázal: „Já chci vám pořádně ublížit“. Redakce MMAmagu k tomu otevřela oficiální profil zápasu na webu G MMA i Muradovovy zářijové výroky a z jejich porovnání vychází jiný příběh, než jaký slibuje plakát.
Naproti sobě měl celou rodinu. A pak promluvil
G FACE je oficiální předzápasový formát organizace G MMA, která svůj první galavečer teprve chystá. Podle jejího webu jde o setkání, kde se účastníci ohlášeného duelu sejdou u jednoho stolu. Podle GMMA Stats proti Muradovovi sedělo sedm členů rodiny Kotlárových, do klece jich má nastoupit šest.
Chtěli dvě věci: možnost chodit proti němu ve dvojici a menší rukavice pro sebe. Muradov nepřistoupil na nic. Jednomu ze soupeřů podle téhož serveru slíbil: „Já tě celou minutu budu tak mlátit, trestat, že budeš prosit“. Z té věty je čitelné, že o pravidlech nevyjednával, jen oznamoval, co udělá.
Muradov je přitom jediné velké sportovní jméno celé karty. Čtyři výhry a dva bonusy za výkon večera z angažmá v UFC uvádí v jeho profilu sama organizace G MMA. Proti němu stojí rodina bez profesionální minulosti, která si chtěla vyjednat, co jí pravidla nedala.
Jenže ten nejdůležitější spor se netočil kolem slov, ale kolem toho, kolik lidí smí být v kleci zároveň.
Šest na jednoho? V kleci to bude vypadat jinak
Oficiální profil zápasu na webu G MMA duel prodává jako Muradova proti šesti Kotlárům a jako hlavní zápas večera. O pravidlech říká jen to, že soupeři mají nastupovat postupně s novými silami a že přesný počet účastníků, délku jednotlivých částí i kompletní pravidla organizace teprve upřesní. Podle GMMA Stats je po setkání jasnější, jak to má vypadat: proti Muradovovi bude stát vždy jen jeden soupeř, vystřídat se mohou nejdříve po minutě, zápas nemá klasická kola ani časový limit.
Redakce MMAmagu si z těchto dvou popisů spočítala, jak brzy se do klece může dostat poslední ze šestice. Vstupem byl počet soupeřů z oficiálního profilu, pravidlo jednoho soupeře v kleci a minimální interval jedné minuty.
|Soupeř v pořadí
|Nejkratší možný čas v kleci
|Nastupuje nejdříve v čase
|1. Kotlár
|1 minuta
|0:00
|3. Kotlár
|1 minuta
|2:00
|6. Kotlár
|1 minuta
|5:00
Poslední z rodiny se tedy v nejrychlejší možné variantě dostane na řadu v páté minutě a protočení všech šesti zabere nejméně šest minut. Platí to jen jako nejkratší scénář: pravidlo zní nejdříve po minutě, ne přesně po minutě, a výpočet nepočítá s ukončením ani se zraněním.
Otevřené zůstávají rukavice. Server Rondo psal před setkáním o návrhu 4 oz rukavic pro Kotlárovy a nejméně 12 oz pro Muradova, GMMA Stats po něm uvádí malé MMA rukavice pro rodinu a 10 oz pro Muradova. Shoda zatím nepadla.
Zbývá jediná otázka, které se Muradov nevyhýbá ani před kamerou: proč to všechno podstupuje.
Výplata, kvůli které se dá vydržet hodně
Muradov to říká od první tiskové konference stejně. Expresu v září 2026 řekl: „Já jsem sem přišel vydělat peníze. Jako někdo chodí v osm ráno do práce, já to mám stejné“. Žádná mise, žádná pomsta, směna.
Organizace na profilu zápasu uvádí, že půjde o nejvyšší odměnu za jeden zápas v Muradovově kariéře; konkrétní částka veřejně doložená není. Doložitelné je tvrzení o rekordu, ne číslo.
Redakce MMAmagu položila vedle sebe zářijový rozhovor pro Expres a veřejné shrnutí setkání z 21. října: tón mezi oběma termíny výrazně přitvrdil, motiv zůstal beze změny. V září mluvil o práci a penězích, v říjnu o tom, že chce ublížit. Mezitím se nezměnilo nic podstatného.
Že nejde o nadšení, naznačil i Ondřej Novotný, šéf konkurenční organizace Oktagon MMA. Podle serveru MMA Shorties po první tiskové konference v pořadu MMA letem světem řekl: „Bylo na něm ale vidět, že si to tam musel kurevsky vytrpět“. Je to pohled konkurence, ale sedí k tomu, co Muradov říká sám o sobě.
Tenhle zápas říká o české scéně víc než celá karta
KOMENTÁŘ Bývalý muž UFC sedí naproti šesti amatérům a největší zprávou z celého setkání je to, že si uhájil docela obyčejná pravidla: jeden na jednoho a férové rukavice. To není detail, to je diagnóza.
Redakce MMAmagu porovnala oficiální popis karty G MMA s přehledem slovenského serveru FightLive. Vedle Muradova na programu stojí box, K-1, souboj v rytířském brnění, polštářová bitva i týmové formáty. Přesný počet klasických zápasů MMA z veřejných materiálů spočítat nelze, protože u části duelů organizace pravidla neuvádí. V takové sestavě plní profesionál jednu roli: je zárukou, že alespoň jeden bod programu je pořád zápas.
Námitka, že si tím Muradov kazí jméno, je legitimní a Novotný ji podle serveru Fights.cz formuloval jako „zneuctění celé jeho kariéry“. Jenže bojovník má omezený počet zdravých let a prodává to, co mu trh nabídne. Sám to pro MMA Shorties shrnul slovy: „Jsem rád za tu možnost odzápasit, udělat show a dostat peníze, které mě posunou ještě dál. Zajistím rodinu“. Kdo čekal jinou odpověď, neposlouchal ho od začátku.
Osm dní do chvíle, kdy se bude platit
Galavečer G MMA 1: Samhain začíná 31. října 2026 v 18:00 v Nové Spirále na pražském Výstavišti, Muradov proti šesti Kotlárům uzavírá kartu jako hlavní zápas. Potvrzené organizací jsou datum, místo i postavení duelu. Formát jednoho soupeře v kleci, střídání nejdříve po minutě a absence kol i časového limitu stojí zatím na shrnutí GMMA Stats, oficiální upřesnění pravidel na webu G MMA k 23. říjnu 2026 chybí. Nedořešené zůstávají rukavice a výše odměny.
Jedno je ale od setkání jasné. U stolu plného požadavků byl jediný, kdo o zápase mluvil jako o práci a kdo si nenechal sáhnout na pravidla. 31. října tu směnu buď odpracuje, nebo ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka