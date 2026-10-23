Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V roce 1934 vystoupala žena balonem 17 kilometrů nad Zemi. Na palubě s ní cestovala i želva

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se 23. října 1934 vznesl z amerického Dearbornu balon Century of Progress, nešlo jen o další rekordní pokus. Na palubě byla Jeannette Piccardová, která se měla stát první ženou ve stratosféře. Let, při němž vystoupala do výšky téměř 58 tisíc stop, patří k nejpozoruhodnějším kapitolám raného dobývání výšek. A ano, součástí posádky byla i malá želva.
V roce 1934 vystoupala žena balonem 17 kilometrů nad Zemi. Na palubě s ní cestovala i želva

V roce 1934 vystoupala žena balonem 17 kilometrů nad Zemi. Na palubě s ní cestovala i želva

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:13

Reklama
Další články z Kód Enigma
Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“
Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo „velké zklamání“
Město v Africe vzdorovalo obležení přes tři desítky let. Dodnes patří evropskému státu
Město v Africe vzdorovalo obležení přes tři desítky let. Dodnes patří evropskému státu

Ceuta působí jako geografický paradox. Leží v Africe, ale je součástí Španělska. A právě tady se na konci...

Evropa objevovala plastickou chirurgii. Překvapivou inspiraci našla v indických postupech starých staletí
Evropa objevovala plastickou chirurgii. Překvapivou inspiraci našla v indických postupech starých staletí

Když britský chirurg Joseph Constantine Carpue 23. října 1814 provedl první fázi rekonstrukce nosu podle...

Mývalové našli poslední bonbon. Hlavolam je přesto zajímal dál
Mývalové našli poslední bonbon. Hlavolam je přesto zajímal dál

Co udělá zvíře, když už získalo odměnu, kvůli které mělo vyřešit úkol? Šestnáct mývalů ve vědeckém...

Vědci obrátili nádorový protein proti rakovině. Po experimentální léčbě u myší nádory zmizely
Vědci obrátili nádorový protein proti rakovině. Po experimentální léčbě u myší nádory zmizely

Nádorové buňky často přežívají díky proteinům, které jim pomáhají vypínat vlastní sebezničení. Vědci ze...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.