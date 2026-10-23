V roce 1934 vystoupala žena balonem 17 kilometrů nad Zemi. Na palubě s ní cestovala i želva

Doba, kdy byla stratosféra novou hranicí
Ve 30. letech 20. století působila stratosféra podobně vzdáleně, jako na nás dnes působí hluboký vesmír. Výpravy do mimořádných výšek znamenaly technické riziko, obrovskou nejistotu a také silnou dávku osobní odvahy. Balonové lety měly přitom nejen rekordní, ale i vědecký smysl. Umožňovaly studovat atmosféru, kosmické záření i podmínky ve výškách, kde člověk bez speciální ochrany nevydrží.
Právě do této atmosféry patří i let Jeannette a Jeana Piccardových. On byl vědec a průkopník stratosférických balonů, ona pilotka, která si v létě 1934 udělala balonovou licenci. Když se v říjnu téhož roku vznesli v balonu Century of Progress, jejich mise měla vědecký i symbolický význam.
První žena ve stratosféře
Balon odstartoval 23. října 1934 z Fordova letiště v Dearbornu v Michiganu. V gondole seděla Jeannette Piccardová jako pilotka, zatímco Jean Piccard působil jako vědecký pozorovatel. Let je v dějinách letectví zapsán především tím, že Jeannette vystoupala do výšky zhruba 57 979 stop, tedy asi 17,7 kilometru. Tím se stala první ženou, která dosáhla stratosféry.
Ve srovnání s dnešním světem to možná nevypadá jako nepřekonatelná výška. Jenže ve třicátých letech šlo o hranici, za níž už atmosféra přestává být prostředím pro běžné létání. Potřebujete uzavřenou gondolu, ochranu před nedostatkem kyslíku, před zimou i před tlakovými problémy. Stratosférický let tehdy připomínal spíš předstupeň kosmického programu než romantické balónové dobrodružství.
Proč byla na palubě želva
Jedním z půvabných detailů celé výpravy je přítomnost malé želvy. Dnes tento motiv zní skoro komicky, ale v kontextu doby odpovídal zájmu o biologické a fyziologické dopady letu do extrémních výšek. Zvířata bývala součástí experimentů už v jiných leteckých či později kosmických projektech.
Právě takové detaily ale dělají z příběhu Jeannette Piccardové něco víc než jen záznam v tabulce rekordů. Najednou nejde jen o číslo v kilometrech. Je to výprava, v níž se mísí věda, technická improvizace, osobní statečnost i trochu zvláštní kouzlo doby, kdy hranice poznání často posouvali lidé s odvahou dnešních astronautů.
Překvapivě opomíjená průkopnice
Je pozoruhodné, jak málo známé Jeannette Piccardová dnes je. V populární paměti bývají podobné kapitoly dějin létání spojovány spíš s mužskými průkopníky nebo pozdějšími kosmickými misemi. Přitom její výkon byl mimořádný a rekordní. Držela ženský výškový rekord až do roku 1963, kdy se do vesmíru vydala Valentina Těreškovová.
Jeannette navíc nebyla jen pasažérkou ve vědecké kabině. Letěla jako pilotka. A to je v době, kdy ženy teprve složitě dobývaly místo v technických a leteckých oborech, podstatný detail.
Předkosmická éra v čisté podobě
Příběh Jeannette Piccardové krásně ukazuje, že dobývání extrémních výšek nezačalo až s raketami. Už o desetiletí dřív lidé testovali hranice techniky i lidské odolnosti. Balon Century of Progress byl v jistém smyslu malou laboratoří zavěšenou pod obrovským vakem plynu. A jeho let připomíná, jak tenká je hranice mezi vědeckou expedicí, inženýrským experimentem a odvahou téměř dobrodružného typu.
Je to přesně ten druh příběhu, který si zaslouží znovu objevit. Nejen kvůli rekordu, ale i proto, že ukazuje méně známou tvář dějin vědy: tvář ženy, která se vydala tam, kde byla obloha ještě skoro neznámým územím.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Smithsonian Air and Space Magazine – A Race to the Stratosphere in 1933 [2], Smithsonian Institution Archives – Jeannette Piccard Documents and Copy Prints [3], Encyclopedia of Arkansas – Jeannette Piccard [4]