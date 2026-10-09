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Čtveřice přepadla Vietnamce a ukradla mu 40 tisíc korun

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Dennívýzva
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Kriminalisté z Přerovska pátrají po čtveřici pachatelů, kteří koncem září přepadli vietnamského cizince a násilím mu vzali čtyřicet tisíc korun v hotovosti. K přepadení…
pěst Annabel_P

pěst Annabel_P

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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