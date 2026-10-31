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Ondřej Neumann: Druhá válka o českou televizi? Všichni by měli zklidnit emoce

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Dennívýzva
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IN MEDIAS RES. Co více si média veřejné služby mohou přát, než svou obranu veřejností před uzurpací vládnoucími politiky na náměstích celé republiky. Úkol doby teď ovšem není rozhodnutí mezi volíš poplatek, nebo volíš rozpočet. Teď je hlavní, aby obě strany zklidnily emoce a sedly ke stolu. A konečně po 37 letech od listopadu 1989
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Zdroj: Liberecký protest proti změně způsobu financování veřejnoprávních médií na náměstí E. Beneše. Foto: Ota Bartovský / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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