Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Některá kočičí plemena jsou pro život v bytě vhodnější než jiná. Při výběru rozhoduje povaha i potřeba pohybu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud zvažujete pořízení domácí kočky, zhodnoťte nejdříve, jaká vaše domácnost vůbec je. Ne každé čistokrevné kočičí plemeno může být tím pravým pro vás.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:49

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Mastná dvířka trouby nemusí znamenat hodiny úmorného drhnutí. Pomohou běžné suroviny z domácnosti
Mastná dvířka trouby nemusí znamenat hodiny úmorného drhnutí. Pomohou běžné suroviny z domácnosti
Velký kvíz o prezidentech Československa a Česka: 10 otázek odhalí, kdo má přehled o historii
Velký kvíz o prezidentech Československa a Česka: 10 otázek odhalí, kdo má přehled o historii

Prezidentský úřad vznikl v Československu společně s novým státem v roce 1918. Prvním prezidentem se stal...

Test znalostí na téma cizí slova v češtině: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten má ve slovní zásobě pořádné mezery
Test znalostí na téma cizí slova v češtině: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten má ve slovní zásobě pořádné mezery

Čeština přejímá slova z jiných jazyků už po staletí. Některá jsou natolik běžná, že už si jejich cizí původ...

Zašlá místa v domácnosti mohou opět vypadat jako nová. Postačí levné prostředky, které má téměř každý po ruce
Zašlá místa v domácnosti mohou opět vypadat jako nová. Postačí levné prostředky, které má téměř každý po ruce

I když pravidelně uklízíte, občas se i ve své domácnosti potkáte s nedostatky, které vás překvapí. Jejich...

Některé spotřebiče nikdy nepatří do prodlužovačky. Přetížení může způsobit přehřátí, poškození i nebezpečný požár
Některé spotřebiče nikdy nepatří do prodlužovačky. Přetížení může způsobit přehřátí, poškození i nebezpečný požár

Prodlužovací kabely jsou velkým pomocníkem v každé domácnosti. Existují ale některé spotřebiče, které byste...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.