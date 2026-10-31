Některá kočičí plemena jsou pro život v bytě vhodnější než jiná. Při výběru rozhoduje povaha i potřeba pohybu

Pokud zvažujete pořízení domácí kočky, zhodnoťte nejdříve, jaká vaše domácnost vůbec je. Ne každé čistokrevné kočičí plemeno může být tím pravým pro vás.
Milujete kočky a konečně vám doma dovolili si jednu pořídit? Jenže výběr domácího mazlíčka není až tak jednoduchý, jak se zprvu může zdát.
Každé kočičí plemeno je jiné, některá milují společnost lidí, jiná jsou od přírody introverti. Pokud jste se rozhodli pořídit si čistokrevnou kočku, je důležité si ověřit, zda se jí u vás bude líbit a zda vám život s ní bude vyhovovat. Co je důležité posoudit před pořízením domácí kočky
Adopce zvířete by se neměla brát na lehkou váhu. Přece jen je to živý tvor, který bude zcela odkázán na vaši péči a vy se mu budete muset v určitém směru přizpůsobit. I když
jsou kočky mnohem méně náročné než psi, také vyžadují pozornost. Bez ohledu na plemeno, každá kočka touží po teple a lásce. Musíte tedy nejdříve zhodnotit, zda jste schopní jí toto poskytnout. Fotografie: Pixabay
Důležitou otázkou je také rozpočet. Musíte zajistit krmivo, případnou léčbu, kontroly u veterináře, nákup hraček, steliva, záchodu, škrabadla atd.
Kočky se navíc dožívají celkem vysokého věku, je tedy třeba mít na paměti, že vám bude společníkem po dlouhá léta. Zvažujete-li pořízení čistokrevné kočky, je důležité se nejdříve seznámit s jejími vlastnostmi a potřebnou péčí.
Ruská modrá může žít s dětmi i se psy
Ruská modrá může být dobrou volbou do domácnosti s dětmi i se psy. Vyznačuje se lesklou modrou srstí a zelenýma očima.
Je velmi tichá a mírumilovná, takže ji doma často ani nepostřehnete. Je věrná všem členům domácnosti, ale nedůvěřuje cizím lidem. Perská kočka se vyznačuje svou lenivostí
Perská kočka nepatří k těm nejaktivnějším, spíše naopak. Vyznačuje se svou lenivou povahou, takže odpoledne ji většinou
najdete tam, kde jste ji ráno nechali. Má dlouhou srst, která vyžaduje náležitou péči. Peršanky rády odpočívají na gauči a umí si tiše hrát se všemi členy rodiny. Fotografie: Pixabay Ragdoll je druhá největší kočka na světě
Ragdoll je velká a silná domácí kočka, která ale dobře funguje v menších prostorech. Je tedy vhodná do menších bytů. Toto plemeno má rádo klidné prostředí a blízkost. Pokud se jí však někdo znelíbí, umí si držet odstup.
Siamská kočka může být nejlepší kamarádkou
Siamská kočka miluje společnost jiných lidí. Bude tedy skvělým společníkem nejen pro vás, ale i pro vaše děti.
Pokud trávíte většinu času doma, bude vám nejlepší kamarádkou. Dokonce vás bude vítat u dveří jako pes. Siamka je typickým extrovertem, který se nestydí vyžádat si pohlazení a mazlení. Fotografie: Pixabay Britská modrá vyžaduje klidné prostředí
Jste-li králem večírků a rádi u sebe doma pořádáte různé party, pak britská modrá není tím pravým plemenem pro vás.
Pokud jste však zdrženlivé povahy, máte rádi svůj klid a přítomnost tichého zvířete, pořiďte si britskou modrou. Ráda se mazlí a pečuje o lásku rodiny, která se jí ujala. Nerada se však nosí na rukou.
Zdroj:
Styl Interia
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Nejvhodnější plemena koček pro vaši domácnost. Ne všechny lze chovat za zavřenými dveřmi appeared first on BydlímeÚtulně.cz.