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Navždy rozděleni. Pohraničník Otýpka utekl na Západ, doma zůstala jeho žena a čtyři dcery

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Vrchní strážmistr SNB Antonín Otýpka uprchl v roce 1951 z pracovního tábora ve Zbýšově u Brna a emigroval do USA. Jeho žena se čtyřmi dcerami zůstala v Československu. Za manželem se pokoušela dostat třikrát. Když nakonec uspěla, byl už mrtvý. „Kdyby si odseděl polovinu trestu, pustili by ho na svobodu a mohli jsme být pohromadě.
Druhé manželství Antonína Otýpky a jeho dcery z prvního manželství, 4. února 1948, archiv pamětnice

Druhé manželství Antonína Otýpky a jeho dcery z prvního manželství, 4. února 1948, archiv pamětnice

Zdroj: Druhá svatba Antonína Otýpky a jeho dcery z prvního manželství, 4. února 1948. Zdroj: archiv pamětnice, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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