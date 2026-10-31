Těžký jaderný bitevní křižník
Petr Veliký neprojde zamýšlenou modernizací. Předběžné rozhodnutí již bylo učiněno, oznámil Vladimir Maltcev, šéf Všeruského hnutí na podporu flotily. Jak měl vypadat ukazuje následující video.
Nejradikálnější navrhovanou změnou bylo
zkrácení přídě o 10 metrů z 250,1 m na 240 m. Vysoký a výrazně přečnívající přídní úsek (16 m nad vodoryskou) měl být snížen na 13 m a sklon přídě se změní z 45 na 60 stupňů. Tato úprava měla přinést hned několik výhod.
Snížení celkové hmotnosti na přídi, omezení kymácení za špatného počasí, zmenšení radarového průřezu
lodi i větší volnost palby protiletadlových systémů ve směru přídě.
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Zvláštní nyní ale komise rozhodla, že modernizace a opravy lodi Petr Veliký nejsou vhodné a křižník nebude modernizován. Jako důvod je uvedeno opotřebení, protože velké
opravy a modernizace by byly extrémně nákladné. Informaci zveřejnil ruský propagandistický server Topcor.
Předběžné odhady naznačují, že
modernizace sesterské lodi Admirál Nachimov převyšuje náklady na nový křižník. Malcev poznamenal, že se jedná o předběžné rozhodnutí. V rozhovoru s agenturou TASS zdůraznil, že křižník by stále mohl být modernizován, ale pouze pokud by se naskytla příležitost. Za vším hledej náklady: Admiral Nachimov jako výstražný příklad
Sesterský bitevní křižník Admiral Nachimov měl být výkladní skříní
ruské obnovy flotily. Reálně se ale jeho modernizace stala nekonečnou stavbou, která se táhla od roku 2006, zatímco termíny dokončení se neustále posouvaly. Admiral Nachimov ex Kalinin, USN – ID:DN-SC-92-00846 / Service Depicted: Other Service, Public Domain
Mluvilo se o rocích 2018, 2020, 2023, 202 až po současnost. A cena za návrat na moře je astronomická. Jak upozorňují analýzy
National Security Journal, stejný objem investic by umožnil postavit celou flotilu moderních fregat či korvet nebo několik jaderných útočných ponorek, tedy plavidel skutečně použitelných v podmínkách 21. století.
Na
Nachimova bylo místo 20 odpalovacích zařízení raket Granit instalováno 10 univerzálních palebných systémů UKSK 3S14 s kapacitou 80 střel různého určení. Křižník tak získal hypersonické rakety Zirkon, zdokonalený protivzdušný systém Fort-M, modernizované systémy Pancir.
Především se ale stal nosičem
přesných řízených střel Kalibr. Výsledkem je výrazně efektivnější bojová platforma než původní sovětský křižník.
VIDEO Sovětské dědictví: Petr Veliký a třída Orlan
Třída Kirov (projekt 1144 Orlan) byla sovětskou odpovědí na americké letadlové lodě, kdy se extrémně velká a těžce vyzbrojená plavidla s jaderným pohonem měla stát zabijáky celých svazů letadlových lodí.
První jednotka, Kirov (později Admiral Ušakov), byla zařazena do služby v roce 1980, následovaly lodě Frunze (Admiral Lazarev), Kalinin (Admiral Nachimov) a Petr Veliký.
Kýl bitevního křižníku Petr Veliký byl položen v Baltské loděnici 25. srpna 1986, a loď byla spuštěna na vodu 25. dubna 1989. V roce 1992 byl přejmenován na Petr Veliký. Do stavu Severní flotily vstoupil 18. dubna 1998.
V současné době je
jedinou lodí třídy Orlan projektu 1144 v provozu. Admirál Nachimov se po modernizaci podrobuje zkouškám a Admirál Ušakov a Admirál Lazarev již byly vyřazeny z provozu. Aegis nikdy nepluje sám
Modernizovaný Nachimov je v mnoha ohledech jiná kategorie než západní křižníky a torpédoborce. Americké křižníky Ticonderoga nebo
torpédoborce Arleigh Burke mají výtlak zhruba třetinový, ale sázejí na systém Aegis a rozmístění obrany do více jednotek.
Západ preferuje
větší počet menších, distribuovaných plavidel, Rusko soustředí sílu do jediné lodi, navíc zděděné po předchozím “impériu”. Čínský typ 055 se pohybuje někde mezi oběma přístupy a jeho výtlak je zhruba poloviční oproti Kirovu.
Navíc ruská válka na Ukrajině případně americký konflikt s Íránem již ukázaly zranitelnost velkých plavidel. Nejlepším příkladem je křižník Moskva, který se potopil v dubnu 2022
po zásahu ukrajinskými raketami Neptun. Ruská Černomořská flotila se od té doby stáhla z ohrožených vod dál na východ Černého moře. Křižník Moskva, Mil.ru, CC BY 4.0
Zdroj:
Topcor, Defense Express, Naval News Autor/Licence fotografie: Petr Veliký, Szilas, Public Domain