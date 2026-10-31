NHL po noci: Winnipeg dál padá, Lundell dal hattrick. Hellebuyck podruhé vyhrál a Calgary rozstřílelo Seattle

Florida – Winnipeg 5:2: Lundellův hattrick a další nepříjemný večer Jets
Winnipeg potřeboval po sedmi zápasech bez výhry předvést utkání, na které by mohl navázat. Na Floridě se několikrát dostal zpátky do hry, přesto odjel s další porážkou. Panthers zvítězili 5:2 a Jets mají ze svých posledních osmi utkání bilanci 0–6–2.
Domácí otevřel skóre Sam Reinhart a na začátku druhé třetiny zvýšil Anton Lundell. Kyle Connor využil přesilovku pěti proti třem a snížil, jenže Seth Jones odpověděl vlastním gólem v početní výhodě. Ve třetí třetině se Morgan Barron postaral o kontaktní branku na 2:3, ale Lundell po dorážce zvýšil na 4:2 a hattrick dokončil trefou do prázdné branky.
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Brankář Nico Daws nastoupil poprvé od začátku za Winnipeg po výměně s New Jersey. Předvedl 33 zákroků a inkasoval čtyřikrát; pátý gól padl do opuštěné branky při snaze Jets vyrovnat. Florida tak získala oba vzájemné zápasy v jednom týdnu. Anton Lundell se postaral o první hattrick své kariéry v NHL.
Za zmínku stojí i výkon obránce Setha Jonese. S gólem a dvěma asistencemi nasbíral za říjen 18 bodů. Oficiální zápis NHL tuto hodnotu uvádí jako vyrovnání klubového maxima obránce v jednom měsíci, o které se dělí s Keithem Yandlem. Některé další zprávy psaly o rekordu, takže bezpečnější je držet se formulace NHL.
Už po dvou minutách navíc vzbudila rozruch dlouhá bitka Tyrela Bauera s Bokondjim Imamou. Po jejím konci si oba hokejisté projevili vzájemný respekt, což připomnělo jejich předchozí souboj v AHL v roce 2024.
Vegas – New Jersey 2:5: Jack Hughes předvedl nádhernou akci, Hellebuyck získal druhou výhru
Connor Hellebuyck vychytal druhé vítězství při druhém startu za New Jersey. Devils porazili Vegas 5:2, přestože domácí po první třetině vedli 2:1. Americký brankář si připsal devatenáct zákroků a začátek jeho nového angažmá pokračuje podle očekávání Devils.
Skóre otevřel Luke Hughes, jenže Vegas ještě během první části odpovědělo zásahy Marka Stonea a Ivana Barbaševa. Arsenij Gricjuk stihl vyrovnat na 2:2 a New Jersey pak převzalo iniciativu. Klíčový okamžik přišel ve druhé třetině, kdy Jack Hughes prošel přes několik obránců a zakončil pohlednou individuální akci gólem na 3:2.
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Gricjuk poté přidal druhou trefu večera a Jack Hughes uzavřel skóre do prázdné branky. Oba tedy zaznamenali po dvou gólech. Devils získali důležité vítězství na ledě soupeře, který po většinu první třetiny dokázal jejich obranu dostat pod tlak.
Pro Winnipeg, který Hellebuycka nedávno vyměnil, je to zatím bolestivý kontrast. Samotná dvě vítězství New Jersey však ještě neznamenají, že je vše vyřešené. Devils proti Dallasu a Vegas potřebovali od své nové brankářské hvězdy dohromady 36 zákroků, což je spíš ukázka kontrolovaných zápasů než dvou zázraků v brance.
Calgary – Seattle 6:2: Coronato poprvé zažil čtyřbodový zápas
Calgary proti Seattlu napravilo předchozí prohru 0:4 s Edmontonem a doma vyhrálo 6:2. Hlavním mužem se stal Matt Coronato, který vstřelil gól a na tři přihrál. Čtyři body v jediném utkání zaznamenal poprvé v kariéře NHL.
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První branku vstřelil v přesilovce Morgan Frost, Seattle ale vyrovnal zásluhou Fredericka Gaudreaua. Rozhodující nástup Flames přišel ve druhé třetině. Postupně skórovali Ajdar Sunijev, Matvej Gridin a Joel Farabee a domácí odskočili na 4:1. Mackie Samoskevich ještě snížil, jenže Coronato skóroval pouhých 39 sekund po začátku třetí části a Ryan Strome stanovil konečný výsledek.
Farabee přidal k vlastní brance dvě asistence, Dustin Wolf zastavil 21 střel. Seattle musel během druhé třetiny vystřídat brankáře: Philipp Grubauer inkasoval čtyři góly ze čtrnácti střel a do hry šel Joey Daccord. Calgary naopak pokračuje ve výrazně lepších domácích výkonech, na vlastním ledě vyhrálo popáté za sebou.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Florida Panthers vs. Winnipeg Jets [ 2 ], NHL – Vegas Golden Knights vs. New Jersey Devils [ 3 ], NHL – Calgary Flames vs. Seattle Kraken [ 4 ], Winnipeg Jets – klubový rozbor utkání s Floridou [ 5 ].