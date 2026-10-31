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NHL po noci: Winnipeg dál padá, Lundell dal hattrick. Hellebuyck podruhé vyhrál a Calgary rozstřílelo Seattle

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Páteční noc NHL nabídla tři zápasy a tři odlišné příběhy. Florida porazila Winnipeg 5:2 a prodloužila jeho sérii bez vítězství na osm utkání. Connor Hellebuyck mezitím pomohl New Jersey k výhře 5:2 na ledě Vegas. Calgary přehrálo Seattle 6:2 a Matt Coronato poprvé v kariéře zaznamenal čtyři body.
NHL po noci: Winnipeg dál padá, Lundell dal hattrick. Hellebuyck podruhé vyhrál a Calgary rozstřílelo Seattle

NHL po noci: Winnipeg dál padá, Lundell dal hattrick. Hellebuyck podruhé vyhrál a Calgary rozstřílelo Seattle

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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