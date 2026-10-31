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Socialistický mléčný bar i světelný Havel. Korzo Národní chystá program k 17. listopadu

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Světelná instalace věnovaná Václavu Havlovi, socialistický mléčný bar nebo příběhy emigrantů. Korzo Národní letos nabídne 20 výstav pod mottem Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás. Součástí programu bude také tradiční Modlitba pro Martu v 17:11, spojená s divadelní premiérou.
Socialistický mléčný bar i světelný Havel. Korzo Národní chystá program k 17. listopadu

Socialistický mléčný bar i světelný Havel. Korzo Národní chystá program k 17. listopadu

Zdroj: Ema Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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