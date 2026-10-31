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Čtrnáct obětí pro Minotaura. Zvjagincev o společnosti, která mlčí, aby přežila

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Ruský režisér Andrej Zvjagincev se ve filmu Minotaur, oceněném Velkou cenou poroty v Cannes, vrací ke kritice poměrů v ruské společnosti. Skrze manželské drama odhaluje mechanismy moci, korupce a morálního…
Čtrnáct obětí pro Minotaura. Zvjagincev o společnosti, která mlčí, aby přežila

Čtrnáct obětí pro Minotaura. Zvjagincev o společnosti, která mlčí, aby přežila

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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