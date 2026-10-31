Máte cukrovku nebo průkaz ZTP? Zdarma můžete získat klíč k 2 300 toaletám i výtahům v Česku

Na nádraží, v nemocnici nebo cestou po dálnici občas přijde chvíle, kdy člověk potřebuje toaletu hned a nemá čas shánět obsluhu. Pro lidi s některými nemocemi je to každodenní starost. Existuje přitom drobná pomůcka, o které spousta z nich vůbec neví a kterou dostanou bez placení. Má ovšem jeden háček, se kterým je teď potřeba počítat.
Kde všude v Česku klíč použijete
Řeč je o takzvaném euroklíči. Odemyká speciální eurozámky, kterými jsou vybavené veřejné toalety, schodišťové a svislé plošiny a také některé výtahy. Díky zámku se do zařízení nedostane každý kolemjdoucí, takže zůstává čistší a méně často ho někdo poničí.
Kolik takových míst u nás je, ukazuje průvodce, který Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) zveřejňuje na webu Euroklíče. Když se sečtou položky jeho zářijové verze z roku 2026, vyjde 1 496 míst s celkem 2 358 eurozámky. Jeden klíč tak otevře přes 2 300 zámků. Naprostou většinu z nich mají toalety, plošiny jsou v seznamu vzácnější a výtahy úplně výjimečné. Nejvíc míst má Středočeský kraj, za ním je Jihomoravský kraj a Praha.
Nejčastěji zámky potkáte na železničních stanicích. Další jsou u čerpacích stanic, v nemocnicích, muzeích nebo na koupalištích. Hledání usnadní aplikace Euroklíčenka pro telefony s Androidem i pro iPhony. Klíč se navíc hodí i za hranicemi, třeba na Slovensku, v Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku, kde ale bývá síť zámků jinak hustá.
Proč klíč teď hned nedostanete
A teď slíbený háček. NRZP, která má výdej klíčů v Česku na starosti, v oznámení z poloviny října 2026 upozornila, že na většině výdejních míst už klíče došly. Platí se totiž ze státní dotace a ta pro rok 2026 dlouho nebyla vypsaná.
Nový dotační program s názvem Euroklíč vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj v říjnu 2026. Peníze z něj mají jít na výrobu klíčů i na další zámky v budovách státu, krajů a obcí. Než ale NRZP klíče objedná u výrobce a rozveze je po krajích, chvíli to potrvá. Sama odhaduje, že první klíče by mohla rozdávat ještě do Vánoc, případně na začátku roku 2027. Pevný termín ale zatím nikdo neslíbil.
Nárok mají i lidé bez průkazu
Klíč je určený držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P, okruh lidí je ale mnohem širší. Patří do něj:
diabetici; lidé se stomií; onkologičtí pacienti; lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí nebo cystickou fibrózou; lidé s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou; lidé s potížemi s močením; lidé s poruchou autistického spektra; lidé s dědičným angioedémem nebo neurofibromatózou typu 1; držitelé takzvané WC karty.
Jinou cestou jdou rodiče a další lidé, kteří se starají o dítě do tří let. Ti si klíč zapůjčí přes spolek Síť pro rodinu.
Nárok na euroklíč mají i diabetici, onkologičtí pacienti nebo lidé se stomií bez průkazu ZTP. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na výdejní místo s občanským průkazem
Euroklíč se vydává zdarma, náklady hradí především dotace ministerstva. Síť výdejních míst pokrývá všechny kraje. Postupovat můžete takto:
Najděte si v seznamu na webu Euroklíče výdejní místo, ke kterému to máte z trvalého bydliště nejblíž. Zavolejte tam předem a domluvte si, kdy můžete přijít, zvlášť dokud klíče chybí. Při návštěvě se prokážete občanským průkazem a k tomu průkazem TP, ZTP či ZTP/P, případně WC kartou. Kdo průkaz nemá a žádá kvůli nemoci, přinese lékařskou zprávu, která ji dokládá. Na místě vám založí evidenční kartu, konkrétní diagnóza se do ní ale nezapisuje.
Počítejte také s tím, že klíč je osobní. Používat ho smí jen ten, komu byl vydán.
Zdroje: https://www.euroklic.cz/o-euroklici, https://www.euroklic.cz/, https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zajistilo-pokracovani-podpory-projektu-eurokli, https://www.techzpravy.cz/jeden-klic-zpristupni-bezbarierove-toalety-i-vytahy-po-celem-cesku-stat-podpori-rozsireni-euroklice-5-miliony-korun, https://www.mskruh.cz/clanky/info-cekani-na-euroklice.-ministerstvo-nestihlo-dotace, https://www.praha1.cz/euroklic/?mo=1&yr=1814, https://www.tzb-info.cz/handicap/26439-euroklic-2024-dotace-na-nakup-a-instalaci-eurozamku-a-zajisteni-spravy-a-udrzby-euroklicu, https://ceskeduchody.cz/navody/uz-zadne-zoufale-hledani-toalety-nebo-prosby-o-pomoc-jediny-klic-otevre-tisice-zamku-a-je-uplne-zdarma