Vyhlašujeme nejlepší podzimní sukně na rok 2026. Uberou kila v pase a opticky prodlouží nohy

Jakmile ráno teploměr ukáže první jednociferné číslo, sahá spousta žen automaticky po kalhotách a sukně nechává čekat na jaro. Letošní kolekce přitom nabízejí tolik teplých materiálů a delších střihů, že stojí za to dát sukním šanci i v sychravém počasí. Řada modelů navíc ženské postavě nenápadně pomůže.
Kila z váhy sice žádná sukně neodnese, v zrcadle je ale dobře zvolený střih dokáže schovat překvapivě dobře. Vybrali jsme čtyři vítězky sezony a ke každé přidali pravidlo, díky kterému funguje. Seřadili jsme je od nejvšestrannější po tu, která postavu vytvaruje nejvýrazněji.
Pas se ztrácí v detailech
Než se pustíme do pořadí, vyplatí se znát pár triků, na kterých stojí všechny vítězky.
Přečtěte si také: Nejhorší toaletní papír z českých obchodů. Lidé ho pořád kupují, protože netuší, z čeho je vyrobený Základem je vysoko posazený pas. Sukně, která sedí v pase, opticky natáhne celou linii nohou. Druhým trikem je zastrčený vršek. Když vpředu zasunete halenku nebo tenký svetr za pas sukně, pas se hned zvýrazní. Kdo nechce zastrkávat všechno, vystačí si s přední částí. Třetí pravidlo se týká barev. Oblečení sladěné v jednom odstínu postavu zeštíhlí a zároveň ji opticky zvýší. Pokud dáváte přednost kombinaci, zvolte spodní díl tmavší než horní, protože tmavá plocha působí delší. Áčková midi z džínoviny
Džínová sukně do áčka patří k nejvýraznějším denimovým kouskům letošního podzimu. Nosí se v délce midi, tedy zhruba od kolen do poloviny lýtek. Sukně této délky lichotí drobným i vysokým ženám, a proto je nejbezpečnější volbou. Variant je v obchodech celá řada a liší se hlavně tím, jak výrazně se sukně směrem k lemu rozšiřuje.
Pevná džínovina drží tvar a rozšiřující se střih s vysokým pasem nenápadně zahalí bříško, boky i stehna. Nahoru patří střídmější a přiléhavější kousek. Jen tak zůstane linie pasu čitelná a široká sukně postavu nezahltí.
Přečtěte si také: Míchání krému Nivea s kukuřičným škrobem je trend: proč se doporučuje a k čemu vám poslouží Plisovaná vlněná sukně
Skládaná vlněná sukně se drží v kurzu i letos. Ráda se nechá zkombinovat s jemným úpletem a sluší jí i letošní hra kontrastů, při níž se k něžné sukni nosí robustní bunda, třeba aviátorka s beránkovým límcem, která patří k hitům sezony.
Skládaná sukně zůstává v kurzu i letos a sluší jí i kombinace s robustnější bundou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sklady samy přidávají objem, takže o výsledku rozhoduje vršek. Svetr by měl končit v pase nebo kousek nad ním, aby nahoře nic nepřibylo. Oko pak vnímá útlý trup a pod ním lehce se pohupující sukni, což pas opticky zúží.
Kůže a semiš
Kožené sukně se letos vracejí ve velkém a vedle nich se na sukně stěhuje i semiš, nejčastěji v teplých zemitých odstínech. Trend se týká i imitací, z nichž mnohé od pravé kůže na první pohled nerozeznáte.
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U kožené sukně rozhoduje kombinace. Obepnutý top se nejlépe snese s delší áčkovou koženou sukní. Tužkovou koženou sukni zase vyváží volnější halenka nebo svetr, který vpředu zastrčíte za pas.
Vítězka: úzká tužková sukně s rozparkem
Na první místo stavíme tužkovou sukni. Rovný úzký střih končící u kolen nebo níž obepne tělo jako druhá kůže, a proto se hodí hlavně ženám, které své křivky ukázat chtějí. Rozparek vzadu nebo na boku k ní patří samozřejmě, jinak by se v ní dalo jen cupitat.
K tužkové sukni se hodí vršek, který nepřidá objem, aby zůstala zachovaná rovná linie od pasu dolů. Pokud chcete, aby nohy působily delší, platí i tady pravidlo o barvách: sukně tmavší, vršek světlejší.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší U tužkové sukně platí, že tmavší spodní díl a světlejší vršek opticky prodlouží nohy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vsaďte na kozačky s ostrou špičkou. Letos se vracejí a nohu opticky protáhnou. Barevně vede koňaková hnědá. Podle chuti můžete sáhnout po pevném jezdeckém modelu, nebo po měkké kozačce, která se kolem lýtka volně shrne. Když navíc punčochy a kozačky sladíte s barvou sukně, nohy budou působit ještě delší, protože oko nenarazí na žádný předěl.
Zdroje: https://www.iglanc.cz/modni-trendy/trend-moda-podzim-denim-dzinovina-sest-stezejnich-trendu-podzimu/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/jak-kombinovat-sukne, https://zeny.iprima.cz/modni-alarm-hlavni-podzimni-trendy-roku-2026-521230, https://www.vlasta.cz/krasa/modni-trendy-podzim-2026-fialova-barva-kuze-samet-spicky-bot/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47598-podzim-2026-nejvyraznejsi-modni-trendy, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-zakryt-nedostatky-postavy-chytrou-kombinaci-strihu-barev-a-doplnku-40241653, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-sest-triku-jak-si-jednoduse-prodlouzit-nohy-205664, https://www.vlasta.cz/krasa/podzimni-outfit-trend-zeny-50-svetr-sukne-kozacky-kombinace-barvy-materialy/