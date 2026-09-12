Costa stanovil podmínku pro zápas s Procházkou. Chce titul nebo víc penězPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Costa stanovil podmínku pro zápas s Procházkou. Chce titul nebo víc peněz
Plánovaný přenos souboje Colea Johnsona se šimpanzem dostal těsně před startem zásadní ránu. Oficiální web...
Ilia Topuria ukázal první tréninkové záběry od červnové porážky s Justinem Gaethjem. Jeho návrat rozjel...
Veřejný spor Karlose a Lely Vémolových se znovu vyostřil kvůli péči o děti a penězům. Lela mluví o 150...
Jakub Jíra slibuje, že druhý turnaj G MMA bude stát především na profesionálních zápasech. Mezi jmény,...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →