Co zasadit po rajčatech, aby váš záhon příští rok znovu ožil

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Co zasadit po rajčatech, aby váš záhon příští rok znovu ožilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když už končíte rajčatovou sezónu, možná si myslíte, že pro tento rok je hotovo. Nemusí to ale být pravda. Vysaďte ty správné plodiny, abyste využili záhon naplno a zároveň dopřejte půdě zasloužený odpočinek. Pokud je půda ještě teplá, hodí se například ředkvičky, špenát, polníček nebo asijské listové zeleniny. U nich víte, že jim neškodí kratší podzimní dny a stihnete je ještě sklidit.
Rajčata
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