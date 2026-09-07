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Měl více než 15 kg. Rekordního kotrče lze houbaři závidět

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Dennívýzva
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Najít takového velkého kotrče rozhodně stojí za to. Stačí vám pouhý jeden nález a o zábavu máte postaráno. Vždyť takto velké houby člověk najde jednou za život. Houbaři z Tachovska se tento mistrný počin podařil. Našel kotrče, který vážil přes neuvěřitelných 15 kilogramů. Taková houba už se jak v ruce, tak i případně v košíky, když se do něj vejde, nepochybně pronese. Kotrč je navíc vynikající i z hlediska využití.
Kotrč

Kotrč

Zdroj: Puchatech K. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sparassis_crispa_3.jpg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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