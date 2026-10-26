Co udělat s poslední posekanou trávou? Využití nejen na kompost

Poslední podzimní sekání trávníku bývá jednou z větších prací na zahradě před zimou. Posekaná tráva nemusí automaticky skončit v popelnici nebo na kompostu. Pokud s ní naložíte správně, může ještě posloužit jako užitečný materiál pro zahradu. Na co si však dát pozor a proč?
Na kompost patří jen zdravá tráva
Čerstvě posekaná tráva je vhodným materiálem do kompostu, protože obsahuje velké množství dusíku. Samotná silná vrstva trávy se ale může slepit, začít zahnívat a nepříjemně zapáchat. Proto ji přidávejte postupně a kombinujte s materiálem bohatým na uhlík, například suchým listím, drobnými větvičkami nebo natrhaným kartonem.
Pokud je tráva po sekání velmi mokrá, nechte ji nejprve mírně proschnout. Do kompostu také nedávejte trávu, která obsahuje množství semen plevelů nebo byla vystavena herbicidům, pokud si nejste jistí jejich bezpečným použitím v kompostu.
Tenká vrstva může chránit půdu
Zdravou posekanou trávu můžete využít také jako mulč. Rozprostřete ji pouze v tenké vrstvě kolem některých rostlin. Mulč pomáhá omezovat vysychání půdy a postupně se rozkládá. Na podzim ale není vhodné navršit kolem rostlin silnou vrstvu čerstvé trávy. Ta se snadno slepí, zadržuje vlhkost a může začít zahnívat. Lepší je několik centimetrů trávy nechat nejprve proschnout nebo ji smíchat se suchým listím.
Tip: Trávu jako mulč můžete využít při podzimní péči o túje.
Za určitých podmínek lze ponechat na trávníku
Pokud poslední sečení proběhne za suchého počasí a tráva je krátká, jemné posekané kousky není vždy nutné z trávníku odstraňovat. Při mulčování se drobné zbytky mohou rozptýlit mezi travní stébla a postupně se rozložit. Podmínkou je, aby jich nebyla příliš silná vrstva. Velké hromádky mokré trávy by mohly trávník slepit a zhoršit přístup vzduchu.
Foto: Radek Štěpán
Poslední posekaná tráva nemusí být odpadem
Poslední posekaná tráva tedy nemusí být odpadem. Zdravý materiál může obohatit kompost, posloužit jako lehký mulč nebo se po vhodném posečení přirozeně rozložit přímo na trávníku. Před zimou se vyplatí myslet především na množství a vlhkost. Právě příliš silná vrstva čerstvé trávy může místo užitku způsobit více problémů než užitku.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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