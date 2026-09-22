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Co sklízet po prvním chladu? Zelenina, která vás možná překvapí

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Sklizeň na zahradě zdaleka nekončí. První chladné noci nemusí znamenat konec sklizně. Některé druhy zeleniny naopak nízké teploty snášejí překvapivě dobře a u některých může krátké ochlazení dokonce zlepšit jejich chuť. Pokud se teploty v noci začnou blížit nule, není proto nutné sklízet úplně všechno najednou.
pastinak

pastinak

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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