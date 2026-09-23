Fonsecovi je dvacet a už si musí vybrat mezi žebříčkem a vlastním tělem

Profesionální tenis obvykle vede debatu o přetíženém kalendáři přes hráče, kteří mají za sebou deset nebo patnáct sezon. Novak Djoković, Rafael Nadal nebo jiné dlouholeté hvězdy přirozeně začnou v určitém věku vybírat turnaje, chránit tělo a smiřovat se s tím, že každou část roku odehrát nejde. João Fonseca má dvacet. A už dospěl k podobnému rozhodnutí.
Brazilský talent oznámil, že vynechá ATP 500 v Tokiu i Masters v Šanghaji. Po návratu na Davis Cup se svým týmem došel k závěru, že pokračovat do Asie není rozumné. Ve vlastním vyjádření mluvil o potřebě respektovat varovné signály a dát čas „tělu i hlavě". Je to pozoruhodné právě proto, že jeho kariéra nemá zpomalovat. Teoreticky má teprve začínat.
Fonseca se nepokouší zachránit staré tělo. Snaží se neopotřebovat nové
Aktuálně je na 28. místě světového žebříčku. V sezoně zaznamenal velká vítězství a potvrdil, proč se o něm několik let mluví jako o jednom z největších talentů nastupující generace. Současně ale téměř každou část roku doprovázel nějaký zdravotní problém.
Podle brazilských médií ho trápila záda, zápěstí, rameno a naposledy břišní sval. Právě břicho ho připravilo o US Open a z turnajového tenisu ho vyřadilo přibližně na měsíc. Na Davis Cup se vrátil, pomohl Brazílii vítězstvím nad Dominicem Strickerem, ale sám přiznal, že nebyl úplně připravený. O několik dnů později oznámil další pauzu.
To už nepůsobí jako jednotlivá smůla. Spíš jako sezona, během níž se mladý hráč musí učit něco, co obvykle přichází mnohem později: kdy nehrát.
A to je v tenisu překvapivě drahá dovednost
Vynechat Tokio a Šanghaj neznamená jen ztratit dva týdny závodění. Jsou v tom body do žebříčku, peníze, možnost zlepšit nasazení pro další turnaje a rytmus před závěrem sezony. Pro dvacetiletého hráče, který se snaží stabilně usadit mezi světovou elitou, jsou právě podobné týdny mimořádně cenné. Fonseca se jich přesto vzdal.
Ne proto, že by mu někdo nařídil dlouhodobou stopku, ale protože po rozhovoru se svým týmem dospěl k názoru, že další cestování a zápasy by představovaly příliš velké riziko. To je možná nejzajímavější část celé situace.
Nejde o důkaz, že ATP kalendář ničí každého mladého hráče
Tak daleko jít nemůžeme. Fonseca je jeden konkrétní člověk s vlastní biomechanikou, historií zranění, herním stylem a způsobem tréninku. Z jeho sezony nelze vyrobit obecnou diagnózu celého profesionálního tenisu. Je ale velmi dobrým příkladem konfliktu, který moderní tenis vytváří.
Čím rychleji mladý hráč roste, tím větší turnaje hraje. Čím větší turnaje hraje, tím méně prostoru má na skutečný trénink a regeneraci. Úspěch mu paradoxně přidává další cestování, další zápasy a další povinnosti. Pokud do toho přijdou dvě nebo tři menší zdravotní komplikace, kalendář se může rozpadnout velmi rychle.
Fonseca navíc výslovně zmínil hlavu
To je detail, který bychom neměli přehnat ani přehlédnout. Fonseca neoznámil žádnou psychickou diagnózu. Řekl jen, že potřebuje dát čas tělu a hlavě. V kontextu sezony plné návratů, zranění a očekávání je to docela srozumitelná formulace.
Ve dvaceti letech je z něj tenisová hvězda v zemi, která na další velké mužské jméno čeká dlouho. Každý návrat se sleduje, každý neúspěch se rozebírá a každý turnaj přináší nové očekávání. Pauza proto není jen rehabilitační procedura. Je to pokus získat zpět kontrolu nad vlastním programem.
Pro jeho kariéru může být paradoxně důležitější než další stovky bodů
Ve sportu mladých talentů existuje přirozená tendence spěchat. Když je někdo dobrý ve dvaceti, chceme vědět, jak dobrý bude ve dvaadvaceti. Fonseca teď dělá přesně opačnou věc. Zpomalil. Ne proto, že jeho kariéra stagnuje, ale proto, že chce mít dost zdraví na to, aby mohla pokračovat.
Tokio a Šanghaj mohou krátkodobě ovlivnit jeho ranking. To je viditelná cena. Skutečnou hodnotu rozhodnutí ale poznáme až později. Pokud se vrátí zdravý a bude schopen několik měsíců hrát bez dalšího přerušení, možná bude tahle podzimní pauza jedním z nejrozumnějších rozhodnutí jeho mladé kariéry.
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Zdroje: Folha de S.Paulo – João Fonseca desiste de torneios na Ásia para dar tempo ao corpo e à cabeça [1], CNN Brasil – Após Copa Davis, João Fonseca desiste de torneios na Ásia [2], Reuters – Fonseca pulls out of US Open injured [3].