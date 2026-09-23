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Josef Laufer byl kdysi idolem ženských srdcí: Neuvěříte, z jakého důvodu ho vyhodili z Olympicu

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Josef Laufer měl v českém showbyznysu výjimečné místo. Přitahoval pozornost vzhledem, hlasem i jistotou, s jakou vstupoval na scénu.
Fotografie Josefa Laufera

Fotografie Josefa Laufera

Zdroj: Foto: Nextfoto, Josef Laufer na vánočním večírku Divadla Broadway
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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