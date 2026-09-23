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Do Prahy se vrací letecký obr. Emirates od října chystají na pravidelné lince zásadní změnu

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Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se od 1. října 2026 vrátí Airbus A380 společnosti Emirates. Dopravce podle svého aktuálního oznámení nasadí na spoje EK139 a EK140 modernizovaný letoun se třemi cestovními třídami, nově včetně Premium Economy. Celkem nabídne 569 míst.
Do Prahy se vrací letecký obr. Emirates od října chystají na pravidelné lince zásadní změnu

Do Prahy se vrací letecký obr. Emirates od října chystají na pravidelné lince zásadní změnu

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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