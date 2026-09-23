Do Prahy se vrací letecký obr. Emirates od října chystají na pravidelné lince zásadní změnu

Emirates provozují mezi Prahou a Dubají jeden let denně, tedy sedm spojů týdně v každém směru. Aktuální letový řád dopravce už pro pražskou linku počítá vedle Boeingu 777 také s Airbusem A380. Od začátku října se má právě největší typ v osobní flotile Emirates opět stát pravidelným letadlem na trase EK139/EK140.
Do letadla se vejde 569 cestujících
Pro pražskou linku je podstatná především konfigurace letounu. Modernizovaný A380 nabídne 437 sedadel v Economy Class, 56 míst v Premium Economy a 76 míst v Business Class, dohromady tedy pro 569 cestujících. Tato vysokokapacitní varianta nemá First Class. Stejné uspořádání Emirates představily už letos při přestavbě původně dvoutřídních A380 na třídy Economy, Premium Economy a Business.
Největší novinkou pro cestující bude Premium Economy. Emirates ji umisťují mezi klasickou ekonomickou a obchodní třídu a nabízejí v ní širší sedadla, větší rozestupy mezi řadami a rozšířený servis. Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates pro Českou republiku, v aktuálním oznámení uvedl, že zařazení této třídy na pražskou linku má cestujícím rozšířit možnosti při volbě úrovně komfortu. Součástí A380 zůstává také palubní salonek určený cestujícím Business Class.
Změna se týká i cest dál za Dubaj
Návrat A380 není důležitý jen pro cestující mířící přímo do Spojených arabských emirátů. Dubaj funguje jako přestupní uzel Emirates a dopravce na svých stránkách aktuálně nabízí z Prahy spojení do 102 destinací. Mezi nimi jsou například Maledivy, Singapur, Bali, Seychely nebo australská města Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth a Adelaide. Vyšší kapacita pražského letu tak slouží také cestujícím pokračujícím přes Dubaj dál do Asie, Afriky a oblasti Tichomoří.
Emirates nasazují modernizované kabiny v rámci rozsáhlého programu obnovy flotily. Ten byl postupně rozšířen na 219 Airbusů A380 a Boeingů 777 a dopravce do něj investuje přibližně pět miliard dolarů. Ještě 14. září Emirates uváděly 104 dokončených modernizací, z toho 51 Airbusů A380 a 53 Boeingů 777. Nové oznámení z 23. září už uvádí 105 dokončených letadel.
Zdroje: Emirates