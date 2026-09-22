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Slimáci v září: i když je nevidíte, můžete proti nim bojovat

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Slimáci už nemusí být tolik vidět, ale i tak mohou chystat velmi početnou rodinu na příští rok. Na konci léta a začátkem podzimu byste se proto měli pustit do preventivních opatření, kterým jim množení zabráníte. Zkuste ve své zahradě ponechat co nejméně vlhkých a chráněných míst, kde by mohli naklást vajíčka (pod kameny, prkna, květináče, hromádky listí nebo do půdy).
Slimák

Slimák

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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