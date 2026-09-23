Jak se nám to mohlo stát: Donutilův předek byl vladyka, Polívkovi se změnil telefon a poručík má špatné frčky

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Jak se nám to mohlo stát: Donutilův předek byl vladyka, Polívkovi se změnil telefon a poručík má špatné frčkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komedie Jak se nám to mohlo stát!? přinesla hercům překvapivá zjištění o předcích. Zámecké natáčení navíc doprovází úsměvné přehmaty s rekvizitami.
Jak se nám to mohlo stát!?
Zdroj: FOTO:Bohemia MP / distr. TV Nova
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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