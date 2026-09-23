Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasadí kultovní klenot všech Husákových dětí

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Čtvrtek večer a vy už cítíte únavu po celém týdnu? Máme pro vás dokonalý lék. Zapomeňte na všední starosti a ponořte se do světa, kde se mozky stěhují mezi těly jako v bláznivém snu. Kde vědci oživují umělé bytosti z telecího masa. A kde se střílí ostrou municí přímo nad hlavou hlavní hvězdy. Žánr? Šílená sci-fi komedie s hvězdným obsazením. Rozpočet? Na tehdejší dobu astronomický. A zákulisní příběhy? Ty vás dostanou víc než samotný děj.
Když král zruší armádu a generálové zuří
Fiktivní evropské království. Věda zde dosáhla takového pokroku, že smrt přestala být konečnou. Lidské vědomí putuje z těla do těla. V tajných laboratořích vznikají umělé bytosti.
Král se rozhodne pro radikální krok – zcela zruší armádu. Generálové zuří a zosnují plán na jeho likvidaci. Do hry vstupuje astrolog s bizarním horoskopem. Hvězdy mu věští vlastní smrt, dvojnásobné vdovství a sňatek s milovanou ženou i jejím snoubencem najednou.
V labyrintu intrik a vědeckých experimentů se rozpoutává nebezpečná partie. Mozky mění majitele. Osud království visí na vlásku.
Odhalení legendy: Pane, vy jste vdova!
Tímto geniálním dílem je Pane, vy jste vdova! Natočeno v roce 1970, premiéra 15. ledna 1971. Režie Václav Vorlíček, scénář Miloš Macourek.
V hlavních rolích září Iva Janžurová, Jiří Sovák, Eduard Cupák, Olga Schoberová, František Filipovský, Jiří Hrzán, Jan Libíček, Otto Šimánek, Helena Růžičková, Vladimír Menšík a Miloš Kopecký. Hvězdné obsazení, které by si dnes česká produkce nemohla dovolit.
Motiv zrušení armády nebyl náhodný. Představoval odvážný protest proti sovětské okupaci z roku 1968. Aby téma prošlo cenzurou, výtvarník Theodor Pištěk navrhl uniformy v jihoamerickém stylu. Cenzura přesto vystřihla záběry na Hradčany i tenisovou debatu o armádě.
Krvavé zrození scénáře a střelba malorážkou
Vorlíček s Macourkem vymysleli koncept na dovolené v Jugoslávii. Inspirovala je první transplantace srdce na světě. Během psaní však došlo k ostré hádce o vývoj děje.
Rozzuřený Macourek se pokusil roztrhat rozepsané stránky. Když mu to nešlo, vzteky kopl do prosklené knihovny. Sklo mu vážně rozřízlo nohu. Musel být okamžitě hospitalizován.
Skutečné nebezpečí čekalo na place. V legendární scéně měl být rozstřelen ozdobný diadém na hlavě Ivy Janžurové. Herečka odmítla pyrotechniku z obavy o zdraví.
Pyrotechnik Jiří Berger vzal skutečnou malorážku a diadém sestřelil ze vzdálenosti patnácti metrů! Janžurová projevila neuvěřitelnou odvahu. Po prvním úspěšném záběru dokonce požádala o opakování, protože měla strach a měla pocit, že scénu kvůli tomu nezahrála dostatečně dobře.
Mravenci v záhonu a improvizace z Ivančic
Otto Šimánek si vytrpěl své. Pro trikový záběr useknuté hlavy musel ležet nehybně zahrabaný v záhonu růží. Záhon byl plný agresivních červených mravenců, kteří ho během natáčení silně pokousali.
Šimánek hrdinně vydržel bez jediného pohnutí až do režisérova povelu. Scéna se nemusela opakovat.
Vladimír Menšík přinesl čistou radost. Přímo během natáčení si vymyslel slavnou repliku o „šestém pěším z Ivančic“ jako spontánní poctu svému rodnému městu.
Bohdalová, která nesměla hrát, a nahá Janžurová
Kolem filmu koluje několik mýtů. Diváci si mysleli, že Iva Janžurová natáčela odvážné scény zrodu umělé ženy v sanatoriu zcela nahá. Ve skutečnosti ji zastoupila tělesná dublérka. Na Janžurové hlavu byl pouze napojen záběr.
Role Evelyny Kelettiové byla původně napsána pro Jiřinu Bohdalovou. Ta ji však nesměla hrát kvůli politickému zákazu činnosti po natočení trezorového snímku Ucho.
Jak vzpomínal režisér Václav Vorlíček? „Při psaní jsme si s Milošem Macourkem říkali, že by hlavní roli mohla hrát Jiřina Bohdalová. Jenže když byl politický zákaz činnosti po natočení trezorového snímku Ucho, museli jsme hledat jinou alternativu,“ říká Vorlíček. Volba padla na Janžurovou, která si získala srdce milionů diváků.
Gigantický úspěch: 1,4 milionu diváků
Film se stal okamžitým kasovním trhákem. V kinech ho vidělo přes 1,4 milionu diváků. Přesný rozpočet nebyl v archivech Barrandova detailně vyčíslen, ale pozdější Což takhle dát si špenát stál astronomických 5 milionů Kčs.
Přepočet na dnešní ekonomickou realitu? Ekvivalent moderního blockbusteru s rozpočtem přesahujícím 60 milionů Kč a tržbami v řádech stovek milionů. Takto hvězdné obsazení by si dnes česká produkce nemohla dovolit.
Slova věrného diváka mluví za vše: „Tenhle film je opravdu velká paráda. Bezesporu nejlepší česká crazy komedie není plná, ale přímo přeplněná skvělými gagy a dialogy a nabitá vynikajícími výkony celé záplavy našich nejlepších herců. Celý film nemá ani vteřinu hluchého místa a některé hlášky dnes už naprosto zlidověly!“
Zdroj: youtube.com
Kdy a kde sledovat legendu
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek plný humoru, napětí a skvělých hereckých výkonů. Legendární sci-fi komedie se vrací na televizní obrazovky, aby opět pobavila diváky všech generací.
Sledujte film Pane, vy jste vdova! již ve čtvrtek 24. září 2026 od 20:00 do 22:05 na televizní stanici Prima MAX. Už jste ho viděli? A která hláška je vaše nejoblíbenější?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová