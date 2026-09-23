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Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasadí kultovní klenot všech Husákových dětí

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Film s ostrou střelbou těsně vedle hlavy herečky, krví při psaní scénáře a politickým vzkazem, který měl uniknout cenzuře. Legendární snímek plný záměn identit a černého humoru se vrací na obrazovky.
Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasadí kultovní klenot všech Husákových dětí

Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasadí kultovní klenot všech Husákových dětí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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