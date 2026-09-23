Nosková v tie-breaku předvedla totéž co Federer ve finále Roland Garros. Britky neměly šanci ani odpovědět

Stav druhého setu 6:6, čtvrtfinále proti Velké Británii, na druhé straně sítě Katie Boulterová. Přesně v tomhle momentě, kdy se většina zápasů láme na nervech a chybách, přepnula Nosková na režim, který tenisový svět naposledy viděl v červnu 2009 v Paříži. Ze svých pěti servisních bodů ve zkráceném gamu proměnila čtyři v esa. Boulterová nedostala míč do hry. Tie-break skončil 7:3 a s ním i celý zápas, 6:2, 7:6(3). Česko postupuje.
Šest minut, které rozhodly čtvrtfinále
První set byl jednostranná záležitost. Nosková ho vzala 6:2 a vypadalo to na hladký průjezd. Jenže Boulterová ve druhé sadě zpevnila, nedovolila jediný brejk a dotáhla set do tie-breaku. Při stavu 4:3 ve druhém setu dokonce Nosková zachraňovala stav 0:30 na vlastním podání. Tlak rostl.
A pak přišel tie-break. Podle oficiální analýzy Billie Jean King Cup Nosková „zvýšila útočný servisní záměr“, což je diplomatický způsob, jak říct, že začala pálit esa jedno za druhým. Čtyři z pěti vlastních podání skončila přímo v kurtu bez returnu. Poslední z nich, na mečbol, uzavřelo nejen set, ale celé čtvrtfinále. Česko vedlo v souboji 2:0, debly už nebyly potřeba.
Federerova stopa z Paříže 2009
Paralela se nabízí okamžitě a není náhodná. 7. června 2009 stál Roger Federer ve finále Roland Garros proti Robinu Söderlingovi. Druhý set se dostal do tie-breaku a Švýcar ho vyhrál 7:1, podle tehdejší zprávy agentury Reuters právě díky čtyřem esům. Tím si otevřel cestu k prvnímu (a jedinému) titulu na pařížské antuce a zároveň ke kompletní sbírce grandslamových trofejí.
Nosková samozřejmě není „nový Federer“. Srovnání funguje v jednom přesně vymezeném bodě: mimořádná servisní dominance v rozhodujícím mikromomentu zápasu. Čtyři esa v jednom tie-breaku jsou tak vzácný jev, že veřejné databáze takovou statistiku ani systematicky nesledují. Už to, že se pro srovnání sahá sedmnáct let zpátky k jednomu z nejslavnějších finále v historii, vypovídá o výjimečnosti okamžiku.
Servis jako zbraň celé sezony
Kdo sleduje čísla, nepřekvapí ho to. V sezonních statistikách WTA za rok 2026 figuruje Nosková na třetím místě v počtu es (173 po Wimbledonu), děleně třetí v úspěšnosti bodů po prvním podání (72,6 %) a pátá ve vyhraných servisních gamech (77,7 %). Proti Boulterové nasázela celkem 15 es a po prvním servisu získala 78 % míčů.
Tahle čísla ukazují systém, ne náhodu. Nosková letos vyhrála turnaj v Berlíně, přidala titul z Wimbledonu a v žebříčku WTA vystoupala na kariérní maximum, šestou příčku. Tie-break v Šen-čenu nebyl blesk z čistého nebe, byl logickým vyústěním sezony, v níž se servis stal její nejspolehlivější zbraní.
Co to znamená pro český tým
Postup do semifinále Billie Jean King Cup Finals je pro Česko první od roku 2023. Britská kapitánka Anne Keothavongová po zápase řekla, že proti Češkám bylo potřeba „absolutně nejlepší výkon a trocha štěstí“, a dodala, že český tým považuje za nejsilnější v celém turnaji.
Důležitá poznámka pro ty, kdo sledují žebříček: Billie Jean King Cup nepřiděluje body do rankingu WTA. Nosková si za svůj výkon v Šen-čenu nepolepší v tabulkách ani o bod. Hodnota je jinde, v tom, že Česko má hráčku, která dokáže zavřít vypjatý týmový zápas čistě podáním, aniž by soupeřka vůbec stihla odpovědět.
Federer tehdy v Paříži tím tie-breakem dokončil kariérní sbírku. Nosková v Šen-čenu teprve začíná psát svou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Redakce SportyŽivě