Turistický minibus havaroval v oblíbeném letovisku. Zraněné jsou dvě turistkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turistický minibus havaroval v oblíbeném letovisku. Zraněné jsou dvě turistky
Vyšetřování úniku oxidu uhelnatého v hotelu Rifugio Sapienza na sicilské Etně se rozšířilo o další závažnou...
Chorvatské úřady vydaly ve středu 23. září nové upozornění pro návštěvníky Stonu v Dubrovnicko-neretvanské...
Turisté nechávají rozhodnutí o dovolené stále častěji na poslední chvíli. Evropská cestovní skupina TUI...
Nová generace iPhonů 18 Pro se v Česku začala prodávat teprve 18. září, část konfigurací je ale už nyní...
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