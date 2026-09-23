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Stres dlouhodobě zaháněla přejídáním, přesto nakonec shodila 90 kg. Matka 3 dětí se nemusela vzdát cukrů ani mléčných výrobků

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„Nepoznala jsem se ve své nejvyšší váze a nepoznávám se ani teď,“ řekla Samantha Van Kauwenberg Newsweek poté, co několik let bojovala se svou váhou.
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Zdroj: Fotografie: ParentingPatch / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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