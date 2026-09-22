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Využití černého pepře na zahradě: funguje jako pesticid i repelent

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Černý pepř je nezbytným kořením k dochucení pokrmů, který máme ve své kuchyni každý z nás. Dodává pokrmům pikantní chuť, ale jeho využití je všestrannější. Využít ho lze i například na zahradě, a to jako pesticid nebo repelent. Pepř má totiž antibakteriální vlastnosti a byla by velká škoda jich nevyužít.
Pepř

Pepř

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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