Nikdo přesně neví, kolik jich koluje po Česku. Dnes má cenu přes 200 000 Kč

Jeden konkrétní kousek z této první emise naší státnosti, který možná dodnes tiše odpočívá ve vaší staré pokladničce nebo na dně šuplíku, se totiž stal svatým grálem sběratelů. Dnes má takovou hodnotu, že by vám bez problému zaplatil luxusní dovolenou. nebo dokonce pořízení solidního ojetého auta. Víte ale, jak tento nenápadný poklad ve své peněžence bezpečně poznat?
Obyčejné platidlo, které skrývá nečekané bohatství
Řeč je o ikonické měděné desetikoruně s motivem brněnského Petrova z roku 1993. Když se na začátku devadesátých let rodila samostatná Česká republika, bylo potřeba bleskově zajistit dostatek nového oběživa. Tento nádherný kousek z oceli plátované mědí, který pro nás navrhl geniální akademický sochař Ladislav Kozák, se okamžitě stal pevnou součástí našich životů.
Mezi miliony naprosto běžných mincí se však do oběhu nedopatřením dostala velmi úzká skupina exemplářů, které se od ostatních liší drobným detailem. Právě tyto mince dnes představují sběratelský klenot s obrovskou hodnotou.
Hamburské tajemství akademického sochaře Ladislava Kozáka
Příběh této vzácné varianty není žádnou chybou ražby, jak se často mylně dočtete na internetu. Jde o fascinující ukázku poctivého designérského vývoje. V divokém roce 1993 české mincovny ještě neměly dostatečnou kapacitu, a proto se první české desetikoruny razily v německém Hamburku (Hamburgische Münze).
Autor návrhu Ladislav Kozák původně navrhl rubovou stranu s o něco menšími písmeny zkratky „Kč".
V této podobě byla vyražena zkušební série přesně 1 000 kusů. Umělec se však následně rozhodl design mírně upravit a písmena zvětšit, aby byla v běžném provozu lépe čitelná. Přestože měla být celá zkušební tisícikusová série zničena, shodou neuvěřitelných okolností se tyto mince přimíchaly k běžným a doputovaly až do kapes nic netušících občanů.
Rozhodují milimetry a poloha čáry
Jak tedy poznáte, zda máte v ruce obyčejné platidlo, nebo poklad v hodnotě statisíců? Celé tajemství se ukrývá na rubové straně mince vedle dominantní číslovky 10.
U běžné desetikoruny, kterou máme v peněžence všichni, vodorovná linka pod motivem Petrova protíná písmena „Kč".
U vzácné zkušební ražby jsou však písmena menší a linka se dotýká pouze jejich úplného horního okraje – celá zkratka tak leží pod ní a nad linku vyčnívá pouze háček nad písmenem „č".
Pokud takový kousek objevíte, pamatujte na zásadní věc: minci nikdy mechanicky ani chemicky nečistěte! Neodborné leštění nenávratně zničí ražební lesk a připraví vás o tisíce.
Původně deset korun, dnes klidně půl milionu
Přesto nemusíte zoufat, i když je vaše vzácná desetikoruna trochu ošoupaná. I běžně opotřebované kusy, které prošly stovkami rukou, se dnes na trhu prodávají za neuvěřitelných 70 000 až 150 000 Kč.
Pokud byste však našli kousek v dokonalém stavu bez jediného škrábance, držíte v ruce hotové jmění. Jeden takový exemplář se totiž v aukci v roce 2021 prodal za 230 tisíc Kč!
A co vy? Prohledali jste už své staré pokladničky a zapomenuté mince z devadesátých let? Možná je nejvyšší čas udělat si doma malou revizi!
Zdroje článku: Mince deset korun českých – Wikipedie, 10 korun 1993 - varianta malé Kč, idnes.cz, zivotvcesku.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková