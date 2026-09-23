Smartwings navyšuje frekvenci letů do jižní Evropy. Příčinou je bezpečnostní mechanismus, který každý rok přesouvá miliony turistů jinam

Byl to signál, který se během týdnů propsal do rezervačních systémů, letových řádů a nakonec i toho, kam Češi letos v létě poletí. Smartwings na něj zareagovaly konkrétně: od startu letního řádu přidaly desítky nových spojů do jižní Evropy, protože právě tam se přelila poptávka, kterou dříve pohlcovaly trasy na Blízký východ.
Kam přesně z Prahy přibyly spoje a kolik jich je
Posílení se týká čtyř linek. Málaga získala čtrnáct týdenních spojů, oproti minulé letní sezoně o sedm víc. Barcelona, Valencie a Řím fungují v denním režimu, tedy sedmkrát týdně. U Valencie to představuje nárůst o tři týdenní lety proti loňskému létu, u Barcelony a Říma skok ze čtyř zimních frekvencí na každodenní provoz.
Čísla nejsou náhodná. Smartwings v tiskové zprávě hovoří o mimořádně silné velikonoční poptávce a o tom, že krátké evropské pobyty táhnou víc než kdykoli předtím. Letiště Praha doplňuje, že v celé letní sezoně čeká přes dvanáct milionů cestujících, tedy meziročně o 6,6 procenta víc. Navýšení se přitom netýká jen Smartwings; pražské letiště hlásí posílení na více než třiceti linkách a nové dovolenkové spoje i u dalších dopravců, například Eurowings do Ibizy, Brindisi či na ostrov Faro.
Proč geopolitika funguje jako tržní filtr pro cestovní ruch
Řetězec příčin a následků je překvapivě přímočarý. Evropská agentura pro bezpečnost letectví označí část blízkovýchodního vzdušného prostoru za rizikovou. Dopravci upraví nebo pozastaví provoz; Smartwings samy potvrdily změny letového řádu na trasách směřujících do regionu. A cestující, kteří měli v plánu Dubaj, Abú Dhabí nebo Tel Aviv, přesměrují rezervace jinam.
Podle dat Kiwi.com klesl podíl Blízkého východu na rezervacích českých cestujících od března o sedmnáct procentních bodů. U řady zemí je propad drastický:
- Izrael, Saúdská Arábie, Omán: zájem na zhruba třetině loňských hodnot
- Libanon, Irák: přibližně čtvrtina loňska
- Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt: pod dvaceti procenty
- Turecko: výjimka, meziročně +34 %
- Egypt: postupný návrat k normálu
Kam ta poptávka odtekla? Převážně do krátkých evropských destinací. Smartwings to potvrzují posílením jižních linek, Kiwi.com registruje přesun do Evropy a severní Afriky; kolem květnových prodloužených víkendů vzrostly rezervace o jedenáct až dvaadvacet procent.
Evropa roste, Blízký východ ztrácí: co říkají globální data
Český trend zapadá do celosvětového obrazu. Podle UN Tourism cestovalo v prvním čtvrtletí 2026 mezinárodně 307 milionů turistů. Evropa přitom meziročně posílila o čtyři procenta, zatímco Blízký východ oslabil o čtrnáct procent. European Travel Commission ve svém dubnovém reportu navíc zaznamenala rekordní chuť Evropanů cestovat po vlastním kontinentu, s výrazným tahem směrem k jižním a středomořským destinacím.
Dá se očekávat, že přesun probíhá v milionových objemech; přesnou souhrnnou statistiku „přesměrovaných turistů kvůli bezpečnosti“ sice žádná instituce nepublikuje, ale regionální čísla UN Tourism mluví jasně. Vítězi jsou právě města typu Barcelony, Málagy, Valencie a Říma: dostupná, provozně předvídatelná, geopoliticky klidná.
Kolik stojí letenka a vyplatí se Smartwings proti lowcostu
Cenové srovnání vyžaduje pozornost k detailům. Smartwings nabízejí Prahu–Barcelonu od 2 480 Kč, Prahu–Málagu rovněž od 2 480 Kč a Prahu–Valencii od 2 960 Kč. Ryanair na stejných trasách startuje výrazně níž: Barcelona od 729 Kč, Málaga od 945 Kč, Řím dokonce od 363 Kč.
Jenže titulková cena vypráví jen polovinu příběhu. Smartwings v základním tarifu zahrnují příruční zavazadlo do osmi kilogramů, což u Ryanairu znamená příplatek. Kdo letí s batohem na víkend, ušetří u irského dopravce. Kdo veze kabinový kufr, rozdíl se smrskne. Podle nás dávají Smartwings smysl hlavně pro cestující, kteří chtějí jednoduchost tarifu a přímý let bez překvapení u brány.
Jak dlouho vydrží přesun poptávky a kdy rezervovat
Z dostupných dat jde zatím spíše o sezonní až střednědobou reakci než o potvrzený trvalý obrat. K 1. květnu 2026 stále nebyla z Prahy obnovena část linek do blízkovýchodního regionu; Smartwings plánovaly Tel Aviv až od 20. května. Návrat důvěry cestujících obvykle zaostává za návratem kapacit, dopravci mohou nasadit atraktivní ceny rychle, ale lidé potřebují čas, než znovu kliknou na rezervaci do oblasti, kterou měsíce vnímali jako rizikovou.
Pro letošní léto platí jednoduchá logika: pevné termíny kolem svátků a víkendové městské výlety se plní nejdřív. Smartwings hlásí vysoký zájem, Letiště Praha čeká rekordní sezonu. Kdo míří do Barcelony nebo Málagy na konkrétní datum, udělá dobře, když neotálí. Mimo špičku bude tlak na obsazenost mírnější a s ním i prostor pro nižší ceny.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková