Tottenham omylem prozradil velké tajemství Bruins. Pastrňák reagoval s humorem, který pobavil celou šatnu

Smazaný post, který viděl celý hokejový internet
Původní příspěvek z oficiálního účtu Tottenhamu na X už dnes nenajdete, byl stažen. Jenže internet nezapomíná. Formulaci o „kapitánu Pastrňákovi“ zachytil Boston Globe i desítky fanouškovských účtů dřív, než ji někdo stihl smazat. Zajímavé je, co zůstalo online: článek na webu Tottenhamu o Simonsově pobytu v Bostonu popisuje Pastrňáka opatrněji jako „legendu hokejového týmu Boston Bruins“. Žádné kapitánské céčko. Únik tedy nevznikl v redakci klubového webu, ale na úrovni správce sociálních sítí, který buď věděl víc, než měl, nebo prostě napsal nahlas něco, co v bostonském zákulisí už volně kolovalo.
Bruins na celou věc veřejně nijak nereagovaly. Žádné dementi, žádné potvrzení, žádný naštvaný příspěvek. Ticho.
„Je to fotbalový tým.“ Pastrňák a umění zlehčit situaci
Tentýž večer nastoupil Pastrňák v přípravném zápase proti Philadelphii Flyers. Na dresu měl stále jen „A“ jako alternativní kapitán. Po utkání se ho novináři pochopitelně zeptali. Přiznal, že mu přišlo pár zpráv, a pak to shodil jednou větou: jde přece o fotbalový tým, tím se řídit nemáte. Dodal, že bylo fajn potkat Xaviho Simonse. Tečka.
Nepotvrdil nic. Nepopřel nic. Reagoval přesně tak, jak se od budoucího kapitána čeká, s klidem a lehkým humorem, aniž by překročil linii, kterou jeho organizace nastavila. Bruins chtěly oznámení provést „správným způsobem“, jak to formuloval Sweeney, a Pastrňák jim ten prostor nechal.
Proč zrovna Pastrňák, a proč to nikoho nepřekvapilo
Kdo sleduje Boston posledních pět let, toho přešlap Tottenhamu maximálně pobavil, ale nepřekvapil. Pastrňák odehrál za Bruins 833 zápasů, nastřílel 420 gólů a nasbíral 933 bodů, čísla, která ho řadí do první desítky klubové historie ve všech hlavních kategoriích. Čtyři po sobě jdoucí stobodové sezony. Smlouva do roku 2031 s ročním cap hitem 11,25 milionu dolarů (zhruba 270 milionů korun). Žádný hráč před novým vyjednáváním, žádná nejistota.
Charlie McAvoy, další kandidát na céčko, o něm 14. září řekl, že si ho „naprosto zaslouží“ a že jde o hráče kalibru Síně slávy. Mezi oběma podle McAvoye žádné tření nepanuje. Bruins navíc nemají problém dát kapitánskou pásku křídelníkovi; předchozím, 27. kapitánem v historii klubu, byl Brad Marchand. Před ním Patrice Bergeron, před ním Zdeno Chára. Pastrňák by vstoupil do řady, kde se nosí těžká jména.
Sedmý, ne devátý: český kontext bez mýtů
V českém mediálním prostoru se objevilo tvrzení, že by se Pastrňák stal devátým Čechem s kapitánským céčkem v NHL. To číslo nesedí. Když loni Anaheim Ducks jmenovali kapitánem Radka Gudase, oficiální klubová zpráva ho označila za šestého NHL kapitána z Česka. Na seznamu figurují Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Bobby Holík, Milan Hejduk a Peter Šťastný, přičemž Šťastného zařazení je diskutabilní, protože se narodil v Bratislavě a NHL ho do širšího počítání zahrnuje přes někdejší Československo.
Pastrňák by tedy v oficiálním počítání NHL mířil na sedmé místo. V užším českém národním čtení, které Šťastného logicky vynechává, na šesté. Tak či tak jde o exkluzivní klub. A v současné české generaci hráčů NHL by šlo o jeden z největších individuálních statusových milníků; céčko na dresu týmu Original Six se neděje každý den.
Co kapitán v NHL skutečně dělá
Role kapitána v NHL dalece přesahuje komunikaci s rozhodčími při sporných situacích. Podle aktivních kapitánů, kteří o tom mluvili pro NHL.com, jde o každodenní práci: řešení logistiky, nálady v kabině, zprostředkování komunikace mezi hráči a managementem, reprezentace týmu navenek. Pastrňák tuhle roli v neformální podobě zastával už minimálně od sezony 2024/25, kdy ho Bruins řadily mezi klíčové členy vedení týmu. Céčko na dresu by jen formalizovalo to, co už funguje.
Bruins otevírají sezonu 2026/27 v úterý 29. září doma proti New York Rangers. Nejpozději do té doby musí oznámení padnout. Díky Tottenhamu už ale všichni vědí, co uslyší, jen si budou muset počkat na správnou ceremonii. A Pastrňák mezitím klidně nosí své „A“ a tváří se, že se nic neděje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka