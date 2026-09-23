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Záhada pohřešované Sofie se opakuje po 16 letech: Jako tříletou ji hledali měsíce, teď zmizela bez léků!

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Devatenáctiletá Sofie Ariela Rösslerová odešla z domova a po posledním telefonátu matce jako by se po ní slehla zem. Policie má navíc obavy o její zdraví, protože u sebe nemá léky, které má pravidelně užívat. Současné pátrání však odhalilo znepokojivý detail z minulosti. Stejnou dívku policisté hledali už v roce 2010, kdy jí byly pouhé tři roky.
Sofie Ariela Rösslerová byla již jednou jako dítě pohřešovaná

Sofie Ariela Rösslerová byla již jednou jako dítě pohřešovaná

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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