Záhada pohřešované Sofie se opakuje po 16 letech: Jako tříletou ji hledali měsíce, teď zmizela bez léků!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sofie Ariela Rösslerová byla již jednou jako dítě pohřešovaná
Jak se říká, tonoucí se stébla chytá a v případě herce Zdeňka Godly (51) to patrně platí dvojnásob. Godla...
Záporné postavy v seriálech obvykle schytávají vlnu hejtu od veřejnosti, protože někteří lidé neumí oddělit...
Herečka Ivanka devátá (90) musela před deseti lety kvůli zhoubnému nádoru podstoupit chirurgické odstranění...
Lucie Vondráčková (46) má dvě děti s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem (43). Co se ale týká výchovy, tak...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec
- Ulice: Klárka spadla z kola a Adriana se zhroutila. Pavel musí do Španělska, kde bude čelit své minulosti
- Hypotéky stojí o tři tisíce víc než za minulé vlády, ukázala Richterová. Pikora jí řekl, že mluví žvásty a vůbec tomu nerozumí
- V českých barvách až do světové TOP 5 . Ukrajinka Diana dokazuje, že krása nemá věk a sny se plní